Cel mai mare avion comercial 100% electric si-a finalizat zborul inaugural

Aeronava Cessna 208B Grand Caravan a decolat joi de pe un aeroport din Moses Lake, Washington, fiind dotat cu un motor de 750 de cai putere, integral electric, dezvoltat de o companie din Redmond, numita magniX.Lucrarile de convertire a avionului au fost efectuate de magniX si o alta companie, numita AeroTEC."Avionul simbol Caravan a fost folosit decenii intregi pentru transportul pe distante scurte al oamenilor si bunurilor. Acest prim zbor al eCaravan este inca un pas catre operarea acestui avion destinat curselor pe distante medii la o fractiune din costurile actuale, cu zero emisii, dinspre si catre aeroporturi mici", a declarat Roei Ganzarski, directorul general al magniX."Acest avion comercial electric va permite servicii de zbor pentru oameni si bunuri intr-un mod care pana acum nu era posibil", a adaugat Ganzarski.Primul zbor test din lume al unui avion integral electric cu destinatie comerciala a avut loc in decembrie 2019, in Canada. Hidroavionul DHC-2 de Havilland Beaver utilizat in zborul respectiv a fost dotat la randul sau cu un motor fabricat de magniX.Potrivit Consiliului International pentru transporturi Nepoluante (International Council on Clean Transportation), "aviatia comerciala este responsabila de circa 2% din emisiile globale de carbon. La nivelul sectorului transporturilor, aceasta genereaza aproximativ 12% din emisiile de dioxid de carbon".Pentru a reduce impactul aviatiei asupra mediului, unele companii aeriene, cum ar fi KLM, au utilizat biocarburanti pentru avioane.In ultimii cativa ani, au efectuat zboruri o serie de avioane inovatoare.In 2016, Solar Impulse 2, un avion cu echipaj uman alimentat cu energie solara a reusit sa inconjoare globul fara sa foloseasca carburant. Calatoria a avut loc in 17 etape.In 2018, un avion solar fara echipaj uman, construit de grupul european Airbus, a finalizat un zbor inaugural care a durat 25 de zile, 23 de ore si 57 de minute. ...citeste mai departe despre " Cel mai mare avion comercial 100% electric si-a finalizat zborul inaugural " pe Ziare.com