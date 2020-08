Casa eco prin care iti reduci drastic factura la lumina si la caldura. Secretul unui proiect unic de locuinta inteligenta

Cand vorbim despre casele viitorului, unul dintre cele mai importante proiecte din Romania este EFdeN, un proiect educational si de cercetare fondat in 2012, care a participat la trei editii ale celei mai importante competitii de case sustenabile din lume, competitia Solar Decathlon (2012 la Madrid, 2014 la Versailles, 2018 in Dubai) castigand zeci de premii nationale si internationale.EFdeN se pregateste acum de lansarea unor noi proiecte inovatoare in zona de constructii si sustenabilitate, dar si pentru urmatoarea participare la Solar Decathlon, in 2022, in Wuppertal, Germania, unde o noua echipa de studenti va proiecta, transporta, asambla si testa o noua casa romaneasca, intr-o competitie la cel mai inalt nivel.Pana acum, din EfdeN au facut parte peste 600 de studenti de la mai multe universitati din Bucuresti, cei mai multi dintre ei de la Universitatea de Constructii si Universitatea de Arhitectura, cu sustinerea unei echipe dedicate de profesori.Proiectul este unul educational si de cercetare, non-comercial, si a fost sustinut de sute de parteneri prin sponsorizari.Ce inseamna EFdeN"EFdeN este functia matematica f (N), unde N este natura, pentru ca noi am proiectat si construit in functie de natura", explica Mihai-Toader Pasti, managerul proiectului.In decembrie 2012, echipa EFdeN a fost admisa in competitia Solar Decathlon (competitie internationala pentru locuinte verzi), de la Versailles.Au avut la dispozitie doi ani intre lansarea temei competitiei si prezentarea casei. Din 2012 si pana in vara anului 2014, au realizat conceptul, au proiectat-o, apoi au convins peste 120 de companii sa ii sustina, pentru a o putea construi.EFdeN a fost construita in cinci locuri din Romania si apoi asamblata la Baneasa. A strabatut 2500 de kilometri pana in Franta, la competitie, unde fost remontata in 12 zile.La intoarcerea din Franta, in Romania a fost nevoie de autorizatii pentru reconstruirea EFdeN. Obtinerea autorizatiilor a durat opt luni.Cum a inceput aventura EFdeN"EFdeN este un proiect pentru ed ...citeste mai departe despre " Casa eco prin care iti reduci drastic factura la lumina si la caldura. Secretul unui proiect unic de locuinta inteligenta " pe Ziare.com