Care sunt principalele reglementari referitoare la legislatia mediului? Reguli pentru managementul deseurilor

Obligatia de a tine o evidenta a gestiunii deseurilor, iar datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deseurilor sa fie transmise autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la cererea acestora.

Evidenta gestiunii deseurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate si eliminate trebuie raportata la solicitarea autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului sau a altor autoritati ale administratiei publice centrale si locale.

Transportul deseurilor poate fi realizat numai de catre operatorii economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare a deseurilor.

Este interzis transportul deseurilor de orice natura fara respectarea prevederilor prezentei hotarari.

Ruta de transport pentru deseurile periculoase va fi stabilita de catre expeditor si transportator, astfel incat sa ocoleasca, pe cat posibil, orasele, iar ruta aleasa trebuie sa fie autorizata de catre inspectoratul pentru situatii de urgenta al judetului in a carui raza teritoriala se afla expeditorul si sa fie inscrisa in documentele de insotire ale transportului.

Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase trebuie sa fie intocmit in 6 exemplare originale.

Transportul deseurilor periculoase se poate realiza numai cu autovehicule special adaptate in acest scop.

Aceste deseuri, care provin in special din ambalajele folosite in activitatea economica (metal, plastic, sticla, hartie), trebuie raportate si reciclate/valorificate conform unor reguli clare. Astfel, firmele trebuie sa tina o gestiune a deseurilor de ambalaje in functie de tipul lor (primare, secundare si tertiare) si o evidenta a cantitatii lunare de deseuri pe care le produc. Prin urmare, trebuie sa existe documente care sa ateste cantitatea de ambalaje care este valorificata si cantitatea de ambalaje care genereaza deseuri.

In prezent, managementul deseurilor este reglementat prin urmatoarele prevederi legislative:

Hotararea nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, este in vigoare din 2 septembrie 2002 si a fost modificata prin HG 210/2007.

Aceasta reglementare legislativa include prevederi esentiale pentru agentii economici, printre care:

Hotararea nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei este in vigoare din 29 decembrie 2008 si a fost modificata prin L 203/2018.

Cele mai importante prevederi din aceasta hotarare vizeaza deseurile periculoase si sunt urmatoarele:

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor este in vigoare din 28 noiembrie 2011 si a fost modificata prin urmatoarele acte: OUG 68/2016, OUG 74/2018, L 203/2018, L 31/2019 si L 188/2019.

Aceasta lege stabileste masurile necesare pentru protectia mediului si a sanatatii populatiei, prin solutii privind gestionarea corecta a deseurilor si folosirea cat mai eficienta a resurselor. De asemenea, legea prezinta criteriile de clasificare privind deseurile periculoase si regulile privind colectarea si gestionarea tuturor deseurilor (valorificarea si reciclarea lor).