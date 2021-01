Care sunt obligatiile la fondul pentru mediu?

Cantitatile de deseuri inerte si nepericuloase incredintate in vederea eliminarii finale (inclusiv cantitatea colectata la depozitul de deseuri in vederea valorificarii);

Cantitatile de ambalaje din plastic, sticla, metal, hartie/carton si lemn, introduse pe piata nationala de catre operatorii economici responsabili, dar si cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate;

Cantitatea de deseuri de ambalaj valorificate prin alte operatiuni de valorificare decat reciclarea - in categoria destinata realizarii in mod individual a obiectivelor de valorificare prin alte metode;

Cantitatea de deseuri de ambalaj valorificate prin reciclare - in categoria destinata realizarii in mod individual a obiectivelor de valorificare prin reciclare;

Cantitatea de deseuri municipale eliminate prin depozitare - colectata prin operatori ai serviciului public de salubrizare si cantitatea incredintata spre reciclare;

Cantitatea de anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii introduse pe piata nationala de catre operatorii economici;

Cantitatile de ambalaje contractate de catre operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje;

Cantitatea de anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii contractate de catre operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate;

Cantitatile de echipamente electrice si electronice introduse pe piata nationala de catre operatorii economici;

Cantitatile de baterii si acumulatori portabili introduse pe piata nationala de catre operatorii economici;

Cantitatile de echipamente electrice si electronice contractate de catre organizatiile colective autorizate pentru preluarea obligatiilor anuale de colectare a deseurilor electrice si electronice

Cantitatile de baterii si acumulatori portabili contractate de catre organizatiile colective autorizate pentru preluarea obligatiilor anuale de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori portabili.

contributie de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase;

taxe pentru emisiile de poluanti in atmosfera

taxe incasate de la proprietarii sau administratorii de depozite pentru deseurile inerte si nepericuloase incredintate de catre terti in vederea eliminarii finale prin depozitare;

contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piata nationala de catre operatorii economici;

contributie de 2% din veniturile realizate din vanzarea masei lemnoase si/sau a materialelor lemnoase;

taxa de 0,3 lei/kg, aplicata o singura data cantitatilor de uleiuri, pe baza minerala, semisintetice, sintetice, cu sau fara adaosuri, datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de produse.

ecotaxa, in valoare de 0,1 lei/bucata, aplicata pungilor si sacoselor pentru cumparaturi, fabricate din materiale obtinute din resurse neregenerabile, datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de ambalaje de desfacere.

taxele incasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile;

contributie de 2 lei/kg, datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate, care distribuie pentru prima oara pe piata nationala ambalaje de desfacere si operatorii economici care inchiriaza sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare, dar si cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare sau cu recuperare de energie si valorificate prin reciclare in mod individual;

contributie de 2 lei/kg anvelopa, datorata de operatorii economici care introduc pe piata anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii;

contributie de 3% din suma care se incaseaza anual pentru gestionarea fondurilor de vanatoare, platita de catre gestionarii fondurilor de vanatoare;

contributia de 50 lei/tona, datorata de unitatile administrativ-teritoriale ale municipiilor si de subdiviziunile acestora, pentru neindeplinirea obiectivului anual de reducere a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare din deseurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare;

contributia de 2 lei/kg, datorata de operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri corespunzatoare obiectivelor anuale si cantitatile efectiv valorificate in numele clientilor pentru care au preluat obligatiile;

contributia de 2 lei/kg, datorata de operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate;

contributia aferenta introducerii pe piata nationala de echipamente electrice si electronice, conform anexei nr. 5 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

contributia de 4 lei/kg de baterii si acumulatori portabili, datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de produse;

contributia datorata de operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, conform anexei nr. 5 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

contributia de 4 lei/kg de baterii si acumulatori portabili, datorata de operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori portabili.

Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din diverse taxe si contributii achitate de societatile care introduc pe piata nationala ambalaje de desfacere si bunuri ambalate sau genereaza deseuri prin natura activitatii desfasurate (import, achizitii intracomunitare, posesie de marca prorpie sau productie, fabricare si distributie), fie pentru a-si asuma indeplinirea unor obligatii ce insotesc principiul responsabilitatii extinse a producatorului, fie pentru neindeplinirea obiectivelor de colectare, reciclare si valorificare a deseurilor de ambalaje.Producatorii sunt obligati sa respecte o serie de masuri implementate pentru a sprijini protectia mediului, prin incurajarea reciclarii si valorificarii deseurilor de ambalaje, iar toate aceste taxe si contributii pe care operatorii economici le platesc catre Administratia Fondului pentru mediu se incadreaza in categoria de obligatii la fondul de mediu Societatile clasificate drept importatori, posesori de marca proprie, achizitori intracomunitari, producatori sau distribuitori, indiferent de industria in care activeaza, au obligatii catre Administratia fondului pentru Mediu.Reglementate prin O.U.G 196/2005 privind Fondul pentru Mediu si prin ORDIN Nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, aceste obligatii asociate responsabilitatii extinse a producatorului in contextul deseurilor vin sa sustina initiativele care se bazeaza pe conceptul cunoscut drept "poluatorul plateste".Pentru a incuraja atingerea obiectivelor globale de valorificare si reciclare a deseurilor impuse producatorilor, AFM aplica o serie de taxe, contributii si sanctiuni societatilor care importa, achizitioneaza intracomunitar, produc sau distribuie produse in Romania, introducand astfel pe piata nationala bunuri ambalate ce genereaza deseuri:Identificarea, raportarea si achitarea, dupa caz, a obligatiilor la fondul de mediu, se face lunar, trimestrial sau anual - in functie de tipul obligatiilor identificate -, in baza declaratiei completate si depuse la Administratia Fondului pentru Mediu.Daca societatile vizate nu depun declaratia pana pe data de 25 ale lunii in curs pentru perioada anterioara, acestea sunt sanctionate cu sume intre 1.000 si 5.000 de lei.In declaratia completata si depusa lunar, trimestrial sau anual la AFM, societatile au obligatia de a completa perioada de raportare, datele de identificare si date privind obligatiile bugetare, precum denumirea obligatiei (obligatia de plata la bugetul Fondului pentru mediu, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) cat si sumele datorate.Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu poate fi depusa in forma editata pe suport de hartie sau in format electronic si necesita completarea, lunar sau semestrial, a unor date privind:Dincolo de inregistrarea unor date cu privire la cantitatile de deseuri emise si gestionate, declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu stabileste si termene diferite pentru tipurile de obligatii impuse sub forma unor taxe si contributii la Fondul de mediu.Astfel, operatorii economici au datoria de a face anumite contributii lunar, in timp ce alte taxe necesita a fi platite trimestrial sau chiar anual, dupa cum urmeaza:Pentru a se asigura ca isi indeplinesc obligatiile la fondul de mediu la timp, fara prea mult efort si cu o economie semnificativa de resurse, precum timpul si banii investiti in acest proces, operatorii economici pot apela cu incredere la o Organizatie de transfer de responsabilitate de mediu (OTR).