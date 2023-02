În cât timp se amortizează, cu adevărat, investiția în fotovoltaice. ”Când primește energie din rețea, consumatorul plătește niște servicii”

Românii își doresc să devină prosumatori, însă statul îi cam întârzie în decizii. Programele guvernamentale se desfășoară foarte lent și mulți se gândesc să renunțe la ajutor și încearcă să își achiziționeze sisteme din finanțe proprii.

Dar drumul spre independența energetică nu este atât de ușor precum s-ar crede. În primul rând fiecare proiect este unic, iar diferențele de preț pot fi majore chiar dacă vorbim despre două locuințe din aceeași zonă. Apoi mai trebuie ținut cont de numărul de consumatori, de felul acestora dar și de factorii de mediu.

Cât costă să îți pui panouri fotovoltaice și de ce trebuie să țină seama cei care vor independență energetică

Consultat de Ziare.com, expertul în energie Dumitru Chisăliță a explicat că în primul rând trebuie avut în vedere de ce vor oamenii să devină independenți energetic cu sistem de panouri fotovoltaice.

”Dacă vorbim despre consumul pentru încălzire, răspunsul meu este că nu se poate. În România nu poți să-ți încălzești casa cu ajutorul energiei fotovoltaice. Pot fi folosite exclusiv pentru activitățile de energie electrică: echipamente, aparate, orice altceva de genul acesta.

Însă discuția este foarte complexă. Nu putem spune că poți rezolva problema cu 15.000 de euro sau orice altă sumă. Sunt foarte multe elemente care nu îți permit să faci o astfel de afirmație. Pentru că depinde foarte mult de ce tipuri de echipamente are fiecare în gospodărie. Dacă ai un minim de elemente de consum, un televizor, un radio, un telefon, 10 becuri, un frigider mic, probabil că undeva la 5.000-6.000 de euro ar fi suficienți în regim off-grid. Regimul on-grid, în acest caz, ar fi aproximativ jumătate din sumă.

Dacă, dețin, de exemplu, o casă unde am montat hidrofor, întreaga instalație este mult mai scumpă. De exemplu ajungem la 10.000-12.000 de euro pentru a duce hidroforul. Dacă pe lângă hidrofor mai am și o pompă de căldură cu foraj vertical, atunci nu-mi ajunge nici această sumă. Si am nevoie de mult mai mulți bani și de un stocaj mult mai mare. În acest caz putem discuta de 15.000-18.000 de euro.

Însă, contează foarte mult care este zona de umbrire. Una este să fiu într-o zonă în care de jur împrejur nu am nicio pădure, niciun deal, alta e când sunt într-o zonă de deal sau munte.

Apoi trebuie să avem în vedere numărul de ore de iluminat solar mediu și număr ...citeste mai departe despre "În cât timp se amortizează, cu adevărat, investiția în fotovoltaice. ”Când primește energie din rețea, consumatorul plătește niște servicii”" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.