Sustenabil zi de zi – misiunea companiilor și liderilor responsabili

Asociația ENVIRON în parteneriat cu Eco Synergy au organizat conferința „Sustenabil zi de zi – De la NICE TO BE la MUST BE”, eveniment hibrid care a adus împreună reprezentanții unora dintre cele mai responsabile companii din România, specialiști în CSR, activiști de mediu și influenceri.

Subiectul sustenabilității s-a bucurat de o abordare 360° pe întreg parcursul evenimentului care a fost transmis prin live streaming pe platforma B2B IC.events. Douăzeci dintre cele mai puternice voci din domeniu au împărtășit din experiența lor în drumul spre un stil de business și de viață sustenabil: exemple de bune practici, performanțe înregistrate, dar și lecții învățate. Participanții au dezbătut asupra modului în care ar trebui să folosim în mod cumpătat resursele sau altfel spus, despre „ce facem astăzi ca să mai avem și mâine” – cea mai simplă definiție a sustenabilității.

Sustenabilitate = parteneriate durabile, investiții în digitalizare și leadership inspirațional

Componenta de sustenabilitate este parte integrantă din strategia de business a marilor companii, dar cercul dezvoltării durabile nu se închide aici și este nevoie de participarea tuturor partenerilor și colaboratorilor.

„În cadrul Auchan Retail România, sustenabilitatea este puternic ancorată în toate deciziile de business și este un deziderat în curs de integrare în fiecare meserie din cadrul companiei noastre. Practic, construim sustenabilitatea dintr-o perspectivă 360° în care ne propunem să îmbarcăm alături de noi în transformare, parteneri de business, mediul nonguvernamental, angajați și toți actorii relevanți. Noi trebuie să creștem nivelul de know-how, iar apoi să îl dăm mai departe către furnizorii și partenerii noștri de business și către clienți”, a declarat Corina Dospinoiu, Head of Corporate Social Responibility Auchan, în cadrul evenimentului. În 2021, Auchan România a alocat în 18% din bugetul de investiții pentru proiecte de sustenabilitate.

Provocări datorate partenerilor întâmpină și eMAG din cauza complexității rețelei de colaboratori care formează ecosistemul marketplace-ului digital.

„eMAG vrea să fie o afacere sustenabilă, iar pe partea de reducere a emisiilor de carbon provocările vin atunci când vorbim de colaborarea cu furnizorii și sellerii noștri. Este crucial să îi avem pe toți ‘on board’ atunci când vorbim de atingerea obiectivelor de sustenabilitate, pentru că altfel degeaba încearcă doar eMAG să facă schimbări în acest sens”, a explicat Sarah Maria Joițoiu, Sustainability Advisor eMAG.

Investiția în tehnologie rămâne aliatul esențial al companiilor în construirea unei lumi sustenabile, fie că e vorba de reducerea consumului de resurse, digitalizare sau soluții green de livrare.

„Una dintre strategiile pro-sustenabilitate pe care eMAG se concentrează în prezent vizează zona de last mile delivery, adică ultima parte a procesului de livrare a unui produs comandat către consumator. Inițiativele pe care noi le promovăm pot fi folosite ca inspirație sau pot fi ignorate. De exemplu, rețeaua easybox a fost o inspirație pentru tot sectorul pentru că așa trebuie să arate viitorul comerțului electronic”, a mai declarat Sarah Joițoiu.

Atingerea neutralității de carbon reprezintă un pas important în construcția sustenabilității.

„Energia regenerabilă este energia viitorului și din fericire, oamenii migrează din ce în ce mai ușor către această alternativă. Panourile fotovoltaice sunt o soluție accesibilă, ușor de implementat, foarte rapidă și cu mari avantaj pe termen lung, atât din punct de vedere al reducerii amprentei de carbon, dar și din rațiuni financiare”, a declarat Diana Stîngă, project manager Darcom Energy.

Implicarea angajaților în proiectele de mediu rămâne una dintre principalele provocări pentru companii, dar poate fi rezolvată printr-o abordare de management diferită de cea clasică top-down. În intervenția sa, Frédéric Lamy - CEO Leroy Merlin, a subliniat importanța componentei umane și a vorbit despre „libertatea oamenilor de a acționa în mod pozitiv”, menționând că de multe ori angajații, cei care au experiența practică pe teren, trebuie să fie încurajați să contribuie, să ia inițiativă și să se implice în rezolvarea unor probleme de mediu sau chiar sociale.

„Sigur că profitul este un obiectiv important al oricărei companii, dar pentru mine este la fel de important să avem o contribuție pozitivă, folositoare în comunitate, să încercăm să păstrăm optimismul și să facem pași mici spre schimbare”, a declarat Frédéric Lamy.

Importanța impactului pozitiv asupra comunității a fost subliniată și de Ioana Botezatu, Corporate Social Responsability Societe Generale Global Solution Centre, România și India: „Este important ca fiecare dintre noi să participe activ în această misiune de conștientizare a importanței sustenabilității. Prin acțiunile noastre, fie că sunt la nivel corporate sau individual, putem atrage atenția și putem aduce un impact pozitiv, real, în ceea ce înseamnă mediu, comunitate, educație și sănătate. Ar trebui să avem în vedere și să ne asigurăm că orice activitate pe care o desfășurăm să fie însoțită de un avantaj pentru natură, să aibă un impact neutru ori să contribuie la un obiectiv social.”

Schimbarea mentalităților – amenzi sau recompense?

În România, multe campanii de educare sau de conștientizare a publicului sunt încă bazate pe gratificații oferite în schimbul unui gest responsabil. Prin aceste practici, mesajele ajung mai ușor la clienți, însă metoda incentivării mai ales atunci când vine vorba despre reciclare, este un cuțit cu două tăișuri.

“Pe mine mă preocupă dependența pe care recompensarea în sine o generează. De exemplu, programele de buyback. Din punctul meu de vedere, ele reprezintă o decizie strategic greșită pentru că ele creează dependență; între două sesiuni de program de buyback piața se oprește. Omul stă între timp cu deșeul pentru că ‘doar nu o să îl dau acum când nu primesc la schimb nimic’. Recompensele trebuie asumate cu foarte mare grijă”, a declarat Raul Pop, expert deșeuri.

Pe termen lung, nu poți schimba o mentalitate sau încuraja un comportament pozitiv doar prin recompense, au conchis invitații. Soluția ar fi educația în primul rând, migrarea spre recompense morale, cu accent mai degrabă către valori și chiar sancțiuni.

„Crearea unui obicei al reciclării se întemeiează pe realizare a două condiții elementare: existența punctelor de colectare accesibile și campanii intense de informare corectă cu privire la necesitatea reciclării. Oamenii trebuie să înțeleagă că gestionarea responsabilă a deșeurilor pe care le generează este un gest de normalitate într-o societate dezvoltată”, a declarat Roxana Puia, director marketing Asociația Environ. În 2022, Environ și-a propus să extindă parteneriatele cu cei care dispun de spații vizibile pentru amplasarea recipientelor de colectare a deșeurilor electrice și să dubleze numărul punctelor de colectare listate în aplicația Unde Reciclăm?.

Cine face primul pas în direcția sustenabilității?

Ciprian Șipoș, Zero Waste Creative Thinker & Green Interior Designer a declarat că „Viitorul îi aparține celui care gândește creativ, convinge și acționează. Planeta poate exista fără noi, dar invers nu e posibil. Noi putem exista fără profit, dar profitul nu poate fi creat fără valorificarea creativității umane și a resurselor planetei. Sustenabilitate înseamnă calitate a vieții în prezent și în viitor.”

Companiile sustenabile sunt mai bine văzute de consumatori, care se uită tot mai des la produsele pe care le consumă și la cât de prietenoase cu mediul înconjurător sunt acestea în realitate.

„Nu trebuie făcut totul deodată, dar companiile trebuie să înceapă de undeva. Beneficiile unui model de business sustenabil, circular, nu doar că vor ajuta companiile să aibă o imagine mai bună față de clienți și parteneri, dar în final poate aduce pentru acestea și beneficii reale din punct de vedere financiar”, a declarat Luminița Roșca, Director General Eco Synergy.

Dragoș Tuță, fondator Ambasada Sustenabilității în România, a vorbit despre instruirea managementului din companii în legătură cu concepte și bune practici asociate sustenabilității, dar și despre nevoia de transparență a companiilor în comunicarea cu consumatorii când vine vorba de sustenabilitate.

„Trebuie să comunicăm direct cu consumatorii care deja intră în magazinele noastre, intră în contact cu noi chiar dacă vindem produse sau servicii. Trebuie să le spunem noi, ca producători că lumea se schimbă și că trebuie să facem efortul ăsta împreună”, a declarat Dragoș în cadrul conferinței.

Sustenabil zi de zi

Pentru că fiecare persoană poartă o responsabilitate față de mediul în care trăiește, discuția despre sustenabilitate s-a mutat și la nivel individual. Despre ambalajul produselor pe care le achiziționăm, hainele pe care le purtăm, ce și mai ales cât punem pe masă, unde aruncăm ce rămâne, cum ne amenajăm efectiv spațiul în care trăim, au povestit specialiști din industrii diferite, încercând să stabilească pași simpli spre direcția sustenabilității.

Adriana Matei, style coach și influencer a vorbit despre garderoba capsulă, o posibilă soluție de limitare a consumului într-o industrie în care decizia de cumpărare este influențată în mare parte de emoții și stări „Nu e o rușine să ai o garderobă mică și nici să porți în fiecare zi aceeași haină – să normalizăm acest lucru”, a declarat Adriana.

E imposibil să fii sustenabil zi de zi dacă nu ești atent la alimentație. Din Italia, Silvia Moroni, Green influencer, content creator și food & sustainability specialist ne încurajează să mergem cât mai aproape de sursă – să cumpărăm local, direct de la ferme, să folosim maximul dintr-un aliment și mai ales, să nu ne lăsăm păcăliți de etichetele bio sau green.

La finalul evenimentului, Teodora Ghenciu, jurnalist pasionat de sustenabilitate a concluzionat că lucrul pe care consumatorii conștienți din România îl așteaptă de la mediul de business este responsabilitatea și ne-a îndemnat într-un ton filosofic să alegem fericirea alegând sustenabilitatea: „Cu toții suntem în căutarea fericii supreme. Ce-ar fi să ne concentrăm cu toții pe schimbarea stilului de viață în unul cât mai sustenabil, mai ecologic, mai atent cu natura și cu oamenii. Nu pentru Planetă. Nici măcar pentru urmașii noștri. Ci pentru noi. Cei de acum. De azi. Astfel încât să fim mai fericiți.”

Despre Environ

Asociația Environ, una dintre primele organizații colective de transfer responsabilitate din România, împlinește anul acesta 15 ani de activitate, timp în care a gestionat peste 150.000 tone de DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice).

În calitate de promotor al economiei circulare în țara noastră, Environ își propune să contribuie la un mediu mai curat nu doar prin perfecționarea unui sistem de gestionare responsabilă a DEEE, ci și prin implementarea de proiecte și campanii care încurajează schimbarea obiceiurilor privind colectarea selectivă și adoptarea unui stil de viață sustenabil.

