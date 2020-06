Cel mai mare producator mondial de bijuterii va folosi doar aur si argint reciclat

Noua politica a Pandora, care va intra in vigoare din 2025, va ajuta compania daneza sa isi respecte angajamentele in materie de protejarea mediului si o va face mai atractiva in randul investitorilor interesati de activele care indeplinesc standardele ridicate in materie de mediu inconjurator, guvernanta si politici sociale.Directorul general de la Pandora, Alexander Lacik, a subliniat ca noua abordare nu va afecta calitatea bijuteriilor produse."Metalele extrase din mina acum cateva secole sunt la fel de bune ca cele noi", a informat Alexander Lacik intr-un comunicat publicat marti. In schimb, "nevoia de practici de business mai sustenabile a devenit din ce in ce mai importanta", a adaugat directorul Pandora A/S.Grupul danez a precizat ca tranzitia la metale pretioase reciclate va determina reducerea emisiilor de carbon cu doua treimi in cazul argintului si cu 99% in cazul aurului. Unul din principalele beneficii pentru mediu este reducerea cantitatii de apa utilizate, ca urmare a diminuarii operatiunilor de minerit.Potrivit Consiliului Mondial al Aurului (WGC), emisiile anuale de carbon ale pietei globale de aur sunt echivalente cu aproximativ 126 milioane de tone de CO2, iar o treime din aceasta cantitate provine direct de la operatiunile de minerit si topitorii.Una din cele mai importante emisii poluante ale industriei mineritului o reprezinta cianurile, care pot duce la contaminarea apelor din sol. Ingrijorarile cu privire la riscurile asociate cu minele si reziduurile lor au crescut ca urmare a catastrofei provocate de prabusirea unui dig la mina de fier din Brazilia a grupului Vale SA.Pandora a informat ca in prezent aurul si argintul reciclat au o proportie de 71% in productia sa de bijuterii. Aceasta in conditiile in care 15% din argintul existent la nivel mondial provine din reciclare.