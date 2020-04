Ecopolis: 23 de episoade cu depasiri grave ale poluarii in Bucuresti, in ultima luna

Organizatia de mediu solicita Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) publicate unui raport complet asupra controalelor efectuate si a sanctiunilor aplicate in ceea ce priveste episoadele de poluare masiva cu particulele de PM10 si PM2.5 inregistrate in oras, "in contextul in care, in plina pandemie si intr-o perioada in care toate activitatile rutiere si economice functioneaza la minim, in Capitala au loc episoade de poluare majora, in special in timpul noptii".Potrivit datelor Ecopolis, in perioada 10 martie - 8 aprilie 2020, platforma www.aerlive.ro a inregistrat opt episoade de poluare, cu valori mai mari de 50 micrograme/mc pentru PM10, respectiv 15 episoade cu depasiri de peste 35 micrograme/mc in cazul PM2.5."Depasirile au fost inregistrate fie la primele ore ale diminetii, fie in decursul noptii si au durat, in medie, 3 - 4 ore. Mediile zilnice nu inregistreaza depasiri ale normelor legale, intrucat calitatea aerului este in general buna, cu exceptia acestor fenomene izolate. In vederea asigurarii dreptului la un aer curat pentru toti locuitorii Capitalei, in special in aceasta perioada, cand sistemul sanitar din Romania este pus la grea incercare, solicitam Ministerului Mediului si al Padurilor un raport asupra controalelor efectuate de catre Garda de Mediu in ultima luna, precum si stadiul identificarii/amendarii responsabililor pentru poluarea aerului", precizeaza sursa citata.www.aerlive.ro este o platforma independenta de masurare a calitatii aerului din Bucuresti realizata de Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis si Fundatia ETA2U, alaturi de organizatiile partenere - OPTAR, 2Celsius si Observatorul Roman de Sanatate, sustinut prin Fondul Ikea pentru Mediul Urban, finantat de Ikea Romania si gestionat de Fundatia Comunitara Bucuresti.Particulele in suspensie (PM10) provin in special de la emisiile poluante generate de industrie, trafic si incalzirea locuintelor. Acestea pot provoca astm, afectiuni cardiovasculare, cancer pulmonar si deces prematur. Valoarea zilnica admisa de PM10 pentru protectia sanatatii umane este de 50 micrograme/mc, in timp ce valoarea limita anuala este de 40 micrograme/mc.De asemenea, particulele in suspensie PM2.5, cu un diametru de 2,5 micrograme sau mai mici, sunt periculoase pentru sanatate, intrucat pot patrunde foarte adanc in plamani. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a stabilit un prag zilnic al calitatii aerului la 25 micrograme de PM2.5 in metrul cub de aer.In Romania, conform Legii nr. 104 din 15 iunie 2011, valoarea tintelor anuale de PM2.5 este stabilita la 25 micrograme/mc, in timp ce valoare limita anuala ce trebuia atinsa pana la data de 1 ianuarie 2020 era de 20 micrograme/mc.