De ce pungile biodegradabile sunt viitorul si ce inseamna, de fapt, o punga biodegradabila?

Pungile biodegradabile de la Pungescu sunt realizate din amidon de porumb. Asadar, atunci cand se descompun, elementele eliminate in mediul inconjurator nu il ataca, ci chiar il ajuta, fertilizand solul. Folosim cele mai inovatoare tehnologii si nu facem rabat la calitate, asa cum clientii nostri nu vor sa faca rabat in afacerea lor.Lider pe piata pungilor biodegradabile din Romania ne mandrim cu valori precum transparenta si flexibilitatea. Cu o experienta de peste 10 ani in domeniu am cautat mereu sa ne reinventam si sa optimizam procesele, depasind de fiecare data asteptarile clientilor nostri, ne regasesti pe https://pungescu.ro/ De aceea avem cele mai bune optiuni pentru tine si iti oferim cele mai ieftine pungi de pe piata, la cea mai buna calitate. Acestea rezista la greutati de pana la 15 kilograme si sunt scutite de ecotaxa.Totusi, desi comercializarea pungilor de plastic a fost interzisa, nu a fost interzisa si producerea acestora. De aceea multi producatori promoveaza pungile de plastic ca pungi biodegradabile, neavand certificatele si atestatele necesare pentru acest lucru.Este foarte important ca atunci cand va decideti sa optati pentru pungi biodegradabile pentru afacerea dumneavoastra sa verificati toate certificatele producatorilor! Pungile de la Pungescu respecta standardele EN 13432, fiind testate si certificate la nivel european. Fiecare comanda plasata este insotita de certificatul TUV , pentru a ne asigura clientii ca au cumparat intr-adevar pungi biodegradabile.Nu ne dorim doar sa protejam mediul. Unul dintre scopurile noastre este sa va ajutam sa va promovati afacerea intr-un mod eco-friendly. Puteti personaliza pungile cu 1-4 culori si puteti alege pungi tip maieu - cel mai folosit model la momentul actual - sau pungi tip banana.Unul dintre motto-urile noastre este "Pungi domnesti, nu pentru neam de traista", deoarece consideram ca pungile biodegradabile personalizate reflecta seriozitatea si dedicarea unei afaceri. In plus, clientii apreciaza efortul depus.Daca achizitioneaza foarte des produse de la dumneavoastra este pentru ca va apreciaza produsele, dar si ambalajele. Oferiti-le ce e mai bun! Pentru produse speciale este nevoie de ambalaje pe masura. Asadar, pungile de la Pungescu se pot personaliza foarte usor exact dupa specificatiile dumneavoastra, iar clientii vor fi placut impresionati.Pungile pot fi personalizate cu aproape orice model doriti, atat timp cat exista maxim 4 culori in design. Cea mai recomandata forma de personalizare este folosirea logo-ului afacerii. Astfel, nu trebuie sa apelati la un grafician special pentru design-ul pungii, dar va puteti bucura de aceeasi expunere. Mai puteti opta pentru mesaje pentru clienti, precum "Multumim ca ne-ati ales!" sau mesaje de sarbatori, precum Pastele sau Craciunul. Desigur, puteti alege sa imprimati pungile biodegradabile si cu elemente grafice complexe, in functie de eveniment, campanie sau perioada a anului.Expunerea este cel mai important element atunci cand vine vorba de promovarea unei afaceri. Cu totii stim celebrul hobby al romanilor de a aduna acasa toate pungile pe care le cumpara sau le primesc, pentru a le folosi mai mult timp, profitand de ele pana se strica. Desigur, rareori sunt cazurile in care chiar plecam la magazin cu punga de acasa, asa ca suntem nevoiti sa cumparam una noua. Mai ales daca afacerea dumneavoastra nu este una de tip magazin alimentar sau supermarket, clientii cu siguranta nu vor fi "inarmati" cu punga de acasa. Si astfel primiti o ocazie nemaipomenita de a va promova imaginea!Pungile sunt folosite zilnic, fie ca le folosim pentru a depozita ceva in ele, pentru a impacheta pentru o excursie sau pentru a le trimite celor dragi diverse. O punga are o durata de viata destul de lunga pana se stica, iar rezistenta pungilor biodegradabile de la Pungescu va garanteaza o expunere de lunga durata!Intrand in contact cu punga biodegradabila personalizata exista doua categorii de oameni: clientii actuali care isi vor aduce aminte de cat de des cumpara de la dumneavoastra si vor intra pe loc pe Internet pentru a vedea noutatile si potentialii sau viitori clienti, carora le atrage atentia design-ul.Interesul celor din urma creste semnificativ atunci cand vad foarte des logo-ul afacerii dumneavoastra pe pungi, deoarece acest lucru inseamna ca afacerea prospera si ca ofera doar produse de cea mai inalta calitate.Promovarea afacerii cu ajutorul pungilor biodegradabile este viitorul. Nu numai ca beneficiati de un spatiu publicitar propriu, extrem de eficient si util, dar ajutati si la protectia mediului inconjurator!