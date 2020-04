ANM: Norul de fum de la Cernobil se va deplasa spre Rusia, in urmatoarele zile

"Avand in vedere simularile modelelor numerice rulate in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie privind deplasarea norului de fum din zona Cernobil, Ucraina, in perioada 15 - 17 aprilie 2020, se estimeaza ca directia dominanta a vantului va fi dinspre vest - nord-vest catre est - sud-est apoi spre nord-est, astfel ca tendinta de evolutie a norului de fum va fi de deplasare catre sudul, apoi catre estul Ucrainei si ulterior spre Rusia", precizeaza meteorologii.Un incendiu de proportii care a facut ravagii in padurile din zona contaminata de excludere de la Cernobil a fost stins, au anuntat, marti, autoritatile ucrainene precizand ca sute de pompieri au fost ajutati de avioane si elicoptere pentru a stapani flacarile, relateaza Reuters.Activistii de mediu au avertizat, luni, ca incendiul, izbucnit in apropierea zonei in care s-a produs cel mai grav dezastru nuclear, in 1986, prezenta risc radioactiv.Operatorul turistic din Cernobil Yaroslav Yemelianenko a descris pe Facebook situatia drept critica, precizand ca incendiul ajunsese in apropierea orasului abandonat Pripeat, la doi kilometri de locul in care "se afla deseurile de radiatii cele mai active din intreaga zona Cernobil".Autoritatile ucrainene au anuntat, marti, ca, desi au fost inregistrate cresteri pe termen scurt ale nivelului de particule de Cesium-137 in zona Kiev, la sud de Cernobil, nivelurile de radiatii s-au mentinut in general in limite normale si nu a fost necesara adoptarea unor masuri suplimentare de protectie.Incendiul, unul dintre multe astfel de evenimente care s-au declansat pe fondul conditiilor meteorologice neobisnuit de aride, a izbucnit la 3 aprilie in partea vestica a zonei de excludere si s-a raspandit in padurile din apropiere.Politia a anuntat ca a fost identificat un localnic in varsta de 27 de ani, acuzat ca a pornit in mod deliberat incendiul. Nu se cunoaste deocamdata daca persoana, care ar fi marturisit ca a aprins mai multe focuri "pentru distractie", este partial sau deplin responsabila.Explozia produsa in 1986 la reactorul nr. 4 al centralei nucleare de la Cernobal, situata la 100 km de Kiev, este considerata cel mai grav dezastru nuclear din istorie. In jurul centralei a fost creata atunci de teama radiatiilor o zona de excludere cu o raza de 30 de kilometri.