TVR sta pe marginea prapastiei. O impingem sau crestem taxa tv? Interviu

Televiziunea Romana, pentru care platim toti si la care nu se uita mai nimeni, a fost adusa in pragul falimentului cu largul concurs al clasei politice. Incompetenta, coruptia si interesele obscure au distrus o institutie fundamentala intr-un stat de drept, telespectatorii fiind alungati catre televiziunile private. Se mai poate salva ceva? Cum?

Audientele pe anul 2015, prezentate de Mediafax, arata ca TVR s-a clasat pe un jenant loc 6 la nivel national, cu o medie de 143.000 de telespectatori, fiind depasita chiar si de Romania TV.

Mai mult, luna trecuta televiziunea publica a cazut sub 100.000 de telespectatori in prime-time, conform Pagina de Media, in timp ce televiziuni precum postul turcesc Kanal D sau Prima TV au reusit sa atraga mai multi telespectatori.

De ce se prabuseste TVR, desi este un aspirator de bani publici? Cum a ajuns sa fie descalificata de la Eurovision si sa rateze difuzarea EURO 2016? De ce nu avem un post public de talia BBC sau RAI?

