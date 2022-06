Un lider al Comisiei Federale pentru Comunicații din SUA a declarat că a cerut companiilor Apple și Google să elimine TikTok din magazinele lor de aplicații, din cauza preocupărilor legate de securitatea datelor.

Aplicația extrem de populară de videoclipuri scurte este deținută de compania chineză ByteDance, care s-a confruntat cu controale în timpul președintelui Donald Trump.

Brendan Carr, unul dintre comisarii FCC, a împărtășit prin intermediul Twitter o scrisoare adresată directorului general al Apple, Tim Cook, și directorului general al Alphabet, Sundar Pichai. Scrisoarea vorbește despre rapoartele care au făcut ca TikTok să nu fie conform cu politicile magazinelor de aplicații ale celor două companii.

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.

It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.

"TikTok nu este ceea ce pare a fi la suprafață. Nu este doar o aplicație pentru partajarea de videoclipuri amuzante sau meme-uri. Aceasta este blana de oaie", a spus el în scrisoare. "În esența sa, TikTok funcționează ca un instrument de supraveghere sofisticat care culege cantități mari de date personale și sensibile".

Alphabet, Apple și TikTok nu au răspuns imediat la solicitările presei pentru comentarii, relatează CNBC.

Trump l-a nominalizat pe Carr în 2018 pentru un mandat de cinci ani în cadrul FCC. Senatul a confirmat în decembrie că președinta comisiei, Jessica Rosenworcel, va rămâne în funcție pentru încă un mandat de cinci ani.

Scrisoarea lui Carr a citat un raport al BuzzFeed News de la începutul lunii, potrivit căruia înregistrări ale declarațiilor angajaților TikTok au indicat că inginerii din China au avut acces la date din SUA între septembrie 2021 și ianuarie 2022. ...citeste mai departe despre "TikTok ar putea fi scos din magazinele de aplicații ale Google și Apple. Ce suspiciuni au stârnit proprietarii companiei chineze" pe Ziare.com

