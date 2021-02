Succesul noii retele de social media, Clubhouse, determina Facebook sa pregateasca o aplicatie similara

Facebook are, de obicei, doua tipuri de raspunsuri pregatite pentru startup-urile care vin cu o idee noua pe zona de social media si au potentialul de a se transforma in rivali: fie ii cumpara, fie le copiaza produsele.Pentru ca achizitionarea rivalilor este deja unul din capetele de acuzare in procesele in care compania este acuzata de politici anticoncurentiale, in cazul noii "stele" din social media, Clubhouse, Facebook va merge pe a doua varianta si va lansa un produs similar.Cel putin asta sustin surse anonime din cadrul companiei americane, citate de The New York Times. Conform acestora, clona Facebook de Clubhouse se afla acum in fazele incipiente de dezvoltare si nu este clar cand va fi lansata.Comunicarea se realizeaza audioClubhouse este o retea sociala in care comunicarea se realizeaza audio si, in prezent, este disponibila doar pe baza de invitatie. Exista foarte mult interes in jurul Clubhouse, in special dupa ce Elon Musk a participat la o sesiune de discutii.Chiar si seful Facebook, Mark Zuckerberg , a participat saptamana trecuta la o serie de discutii despre viitorul tehnologiei, in cadrul unui grup de Clubhouse.Copierea rivalilor este o indeletnicire frecventa in zona de tehnologie, iar dezvoltarea unei clone de Clubhouse de catre Facebook nu ar trebui sa surprinda pe nimeni, Facebook fiind unul dintre cei mai mari copiatori in serie din aceasta industrie.Citeste si:VIDEO Declaratiile halucinante ale senatoarei Sosoaca in Parlament: "Vaccinul Pfizer distruge matricea nationala a poporului roman. Omorati Romania pas cu pas vaccinand femeile"Smecheria cu care a obtinut un jucator de pacanele un castig de 10 ori mai mare decat cel afisat de aparatCum strangea fosta Securitate informatii despre medicii cu "probleme psihice": "Si-a lasat plete si isi ameninta colegii cu moartea"Dosarele cu iz politic ale Sectiei Speciale. Cum au ajuns alegerile de la Sectorul 1, Tel Drum sau dosarul Sebastian Ghita pe mana procurorilor SIIJCum ii pedepsesc judecatorii romani pe parintii care isi snopesc copiii in bataie. Un copil a fost batut pentru ca a uitat sa incuie usa, altul pentru ca a mancat prea mult ...citeste mai departe despre " Succesul noii retele de social media, Clubhouse, determina Facebook sa pregateasca o aplicatie similara " pe Ziare.com