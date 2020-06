"Pe aripile vantului" a revenit la HBO Max cu avertismentul: Filmul neaga ororile sclaviei

WarnerMedia a restras filmul de pe platforma de streaming in urma cu doua saptamani, sustinand ca este nevoie de o abordare a "descrierilor rasiste" pe care le contine acesta.In primul clip, Jacqueline Stewart, gazda Turner Classic Movies si profesor la University of Chicago, explica "de ce aceasta drama din 1939 trebuie vizionata in forma originala, contextualizata si discutata". Al doilea clip, cu o durata de o ora, reprezinta inregistrarea dezbaterii "The Complicated Legacy of 'Gone With the Wind", care a avut loc in 2019 la TCM Classic Film Festival, moderata de scriitorul si istoricul Donald Bogle.Stewart spune ca producatorul David O. Selznick "era foarte constient ca publicul de culoare era destul de ingrijorat de felul in care filmul gestioneaza subiectul sclaviei si de modul in care sunt prezentate personajele de culoare".In ciuda asigurarilor date de Selznick comunitatii de culoare ca va fi atent la preocuparile lor, "Gone With the Wind" prezinta "Sudul antebelic ca o lume a elegantei si frumusetii fara sa recunoasca brutalitatile sistemului stapanirii de sclavi pe care este bazata aceasta lume", mai afirma Stewart in clip.Ea precizeaza ca sclavii din film se confunda cu stereotipurile rasiale. "Abordarea acestei lumi in film, prin lentila nostalgiei, neaga ororile sclaviei, precum si mostenirea inegalitatii rasiale".Stewart a amintit si ca actorilor de culoare nu le-a fost permis sa participe la premiera filmului, din cauza legilor segregarii Jim Crow. In plus, la gala Oscar, Hattie McDaniel, care a devenit prima actrita de culoare recompensata cu un astfel de trofeu, nu a avut voie sa stea alaturi de echipa filmului."Sa urmaresti > poate fi incomod, chiar dureros. Totusi, este important ca filme clasice de la Hollywood ne sunt disponibile in forma originala pentru a fi vizionate si discutate", adauga Stewart.Cu Vivien Leigh, Clark Gable, Hattie McDaniel si Olivia de Havilland in distributie, actiunea "Gone With the Wind" are loc pe o plantatie din afara orasului Atlanta, dupa Razboiul Civil American. In centru se afla povestea de dragoste dintre Scarlett O'Hara (Leigh), fiica proprietarului plantatiei, si Rhett Butler (Gable), aristocrat din Sud."Gone with the Wind", a ...citeste mai departe despre " "Pe aripile vantului" a revenit la HBO Max cu avertismentul: Filmul neaga ororile sclaviei " pe Ziare.com