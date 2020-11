In mod ironic, serviciile video on demand, cele care erodeaza piata cablului TV, ar putea merge chiar bine pe modelul traditional de televiziune - exact ceea ce vrea Netflix sa testeze acum.Din cauza dezamagirii provocate de vizionarea unui film de slaba calitate, selectat cu asteptari si speranta de utilizator, acesta ajunge sa se confrunte cu un sentiment de anxietate cand se afla, din nou, in fata listelor de continut si incearca sa aleaga ceva.Utilizatorul este pus in fata luarii unei decizi, cu amintirea proaspata a timpului pierdut in fata unui film care nu i-a placut si, uneori, sfarseste prin a naviga cateva minute in aplicatie fara a alege vreun titlu.In aceasta situatie, utilizatorul ar prefera ca in loc sa se confrunte cu decizia alegerii unui film, sa se uite pur si simplu la unul difuzat in mod programat de un canal TV. Probabil de aceea Netflix a inceput sa difuzeze in Franta un canal pe care-l numeste Netflix Direct.Netflix Direct este disponibil online, in browser, abonatilor din unele regiuni ale hexagonului, cu planuri de extindere in mai multe zone din Franta incepand cu luna decembrie. Canalul difuzeaza continut disponibil in cadrul serviciului de streaming, programat la fel ca in cazul unui post TV traditional.Compania americana a ales Franta ca prima tara in care sa faca acest test tocmai pentru ca multi consumatori de aici prefera sa vada continut programat in loc sa-l aleaga singuri.Nu este prima oara cand Netflix cauta o cale de a-si livra continutul altfel decat prin decizia utilizatorului. In urma cu trei luni, Netflix a lansat un buton Shuffle pentru televizoare, care reda aleatoriu un titlu, tot in ideea de a scapa utilizatorul de povara deciziei. ...citeste mai departe despre " Netflix testeaza un canal TV, pentru consumatorii care prefera sa vizioneze continut programat " pe Ziare.com