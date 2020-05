Mesaj pentru companiile care uita sa-si achite facturile: Plata tarzie nu este inteligenta. Este iresponsabila

Conform barometrului de incredere Edelman din martie 2020, 90% din consumatori au raspuns ca atat companiile, cat si marcile trebuie sa contribuie la protectia bunastarii financiare a angajatilor si a furnizorilor.Consumatorii inteleg ca, daca nu se intampla asa, companiile vor da un semnal negativ atat pentru PR, dar si pentru vanzari. De asemenea, companiile pot avea dificultati sa angajeze sau sa pastreze talentele si clientii.Astazi, companiile din "Fortune Global 500" cheltuiesc in jur de 20 de miliarde de dolari pe an pentru activitati de CSR.Cercetarile au aratat ca diverse forme de stimulente pro-sociale (prin care angajatii nu sunt recompensati cu bani, ci firma se implica, in numele lor, intr-un anumite proiecte in beneficiul societatii) cresc, intr-adevar, productivitatea atat in ce priveste sarcinile simple, cat si pe cele complexe. Astfel de actiuni ajuta la cresterea retentiei si chiar reducerea cererii salariale cu angajatii.In conditiile in care toata lumea incearca sa ajute in criza pandemiei COVID-19, acest lucru este asteptat de catre angajati acum, mai mult decat alta data.Si, totusi, auzim de la membrii nostri din intreaga lume ca multe dintre companiile social responsabile folosesc criza pentru a intarzia sa plateasca agentiile. Plata intarziata ajunge sa fie practicata chiar si de companiile fara probleme de numerar, doar pentru a-si imbunatati, fals, raportarile de lichiditate.Este in contradictie cu politica lor de CSR. Agentiile sunt "de facto" solicitate sa actioneze ca niste banci chiar si pentru clientii mai mari. Aceste companii solicita agentiilor sa accepte termene de plata mai lungi sau conditioneaza conditiile contractuale de plata.Acest fapt produce consecintele nedorite in randul agentiilor care, la randul lor, lupta pentru a face fata salariilor (care reprezinta deseori chiar si 75% din totalul costurilor).Apoi, trebuie sa intarzie sa plateasca freelancerii si furnizorii (care au fost angajati sa lucreze direct pentru acesti clienti). Acestia din urma fiind adesea artisti, fotografi, ilustratori etc. Fee-urile pe care acestia le percep pentru servicii sunt, de fapt, salariile lor. Si din aceste salarii isi platesc chiria si costurile vietii de ...citeste mai departe despre " Mesaj pentru companiile care uita sa-si achite facturile: Plata tarzie nu este inteligenta. Este iresponsabila " pe Ziare.com