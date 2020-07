Instagram - aplicatia de top a maimutarelii

De ce e preferata de tineri? Pai, pentru ca forma de exprimare e predominant vizuala, iar cuvȃntul scris e in mod ostentativ dat la o parte si lasat, simbolic, in seama hashtag-ului. Facebook-ul, oricȃt de blamat ar fi, se diferentiaza de Instagram prin natura mesajului vehiculat. Implica si actul gȃndirii, nu doar pe cel al perceptiei vizuale. Utilizatorii pot citi stiri, se pot informa cu privire la subiectele preferate, isi pot scrie opiniile despre evenimentele care au loc...Pe Facebook, imaginea si video-ul sustin cuvȃntul scris, care este catalizatorul ideilor exprimate. Ȋn schimb, Instagram-ul elimina acest efort al creierului si te indoapa cu elemente de natura vizuala. Fotografiile si filmuletele evoca o lume filtrata in luminile curcubeului, o lume cu zȃmbete, machiaj abundent, peisaje idilice, botox si silicoane, tatuaje, piscine, mese exotice, apusuri paradisiace, asezonate cu mesaje pozitive, majoritatea in engleza.Instagram-ul te debranseaza de la realitate, dar nu transportȃndu-te intr-o feerie Disney, ci prin alimentarea propriilor frustrari. Te delecteaza pentru a te vȃri in depresie. Realitatea e atȃt de intensa ca nu-ti mai vine sa te intorci in lumea fada in care iti duci existenta. Si multi chiar ajung sa nu o faca decȃt nevoiti.Elementul de snobism care a prins viata aici mai mult ca oriunde altundeva e hashtag-ul. Ȋsi face din abundenta simtita prezenta. Poti intȃlni zece, douazeci de hashtag-uri la o singura postare, toate condensari apologetice ale unei stari unice, imbatatoare, din vecinatatea nirvanei si a intelepciunii budiste. Joy, fairytale, happiness, marvelous, incredible, amazing, blessed, sublime, heaven, blessing, sun, clearwater, love, luxury, precious, fantasy, guerlain, goddesslife, trust, believe, confidence...Credeti ca Henri-Cartier Bresson, daca ar fi realizat in zilele noastre celebra fotografie cu tinerii dormind in vagonul unui tren, si-ar fi impodobit postarea de pe "Insta" cu #relax, #sweetdreams, #love, #trainoflife, #youth, #noworries, #mosenepelagene etc.?Ideea unei fotografii e sa-l lasi pe celalalt sa traga concluziil ...citeste mai departe despre " Instagram - aplicatia de top a maimutarelii " pe Ziare.com