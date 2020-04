Google a eliminat peste 2,7 miliarde de reclame inselatoare anul trecut

De la inceputul raspandirii virusului, Google a monitorizat atent comportamentul publicitarilor a detecta reclamele care vor sa profite de criza.De multe ori acestea au in spate "actori" sofisticati, care incearca sa eludeze sistemele Google de protectie prin actiuni complexe.De exemplu, pe masura ce situatia e evoluat, s-a observat o crestere rapida a reclamelor frauduloase la produse cu cerere mare, precum mastile. Aceste reclame promovau produse cu preturi mult peste media pietei, mintind in privinta calitatii produsului, pentru a insela oamenii in a cumpara, sau erau plasate de comercianti care nu-si livrau niciodata comenzile.Google a organizat o echipa dedicata situatiilor generate de COVID-19, care dezvolta noi tehnologii de detectie si imbunatatesc sistemele existente pentru a opri pe cei rau-intentionati.In ultimele cateva luni au fost blocate sau eliminate zeci de milioane de reclame care aveau legatura cu Coronavirus, pentru incalcarea politicilor, inclusiv preturi mari nejustificate, incercari de a profita de lipsurile de echipamente medicale sau tratamente si remedii inselatoare.Efortul Google a stopa reclamele daunatoare, in 2019:● Au fost blocate si eliminate 2,7 miliarde de reclame - peste 5.000 de reclame pe minut● Au fost suspendate aproape 1 milion de conturi de publicitari pentru incalcarea politicilor privind publicitatea online● Au fost inchise peste 1,2 milioane de conturi de publisheri si peste 21 de milioane de pagini web care erau parte din reteaua acestor publisheri, pentru incalcarea politicilor● Aproape 52 de milioane de reclame "senzationaliste" eliminate - reclame care atrag utilizatorii in a da click prin mesaje alarmiste, care socheaza. Aceasta cifra este cu 30 de milioane mai mare fata de 2018.● Au fost indepartate peste 20 de milioane de reclame la produse sau servicii inselatoare, care promiteau rezultate precum slabit foarte rapid sau castiguri foarte mari● Au fost eliminate din reteaua Google Ads peste 9,1 milioane de aplicatii pentru incalcarea politicilor precum violenta, continut sexual si comportament fraudulosUna dintre zonele catre care s-au concentrat eforturile Google de protejare a ecosistemului reclamelor in 2019 a fost phishingul, o practica prin care entitati rau-intentionate incearca sa colecteze date personale de la utilizatori, in baza unor m ...citeste mai departe despre " Google a eliminat peste 2,7 miliarde de reclame inselatoare anul trecut " pe Ziare.com