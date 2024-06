Pogea: cheltuielile de functionare ale statului sunt nepermis de mari

Pogea a atras atentia ca este foarte important ca salarizarea din sistemul public sa fie corelata cu cea din sectorul privat, subliniind ca, in prezent, cheltuielile de functionare ale statului, precum cele de personal si bunuri si servicii, sunt nepermis de mari.

"Am facut apel la cei prezenti, le-am spus ca ministrul Muncii impreuna cu ceilalti reprezentanti ai guvernului au toata disponibilitatea de a dialoga. Suntem dispusi sa stam si 24 de ore la discutii, dar sa incheiem aceste lucruri pana in luna noiembrie, pentru a evita manifestarile pe perioada campaniei electorale, pentru a nu da conotatii politice", a afirmat Pogea.

Acesta a amintit ca Legea unitara a salarizarii permite continuarea dialogului prin infiintarea unei comisii interministeriale ce are ca scop simplificarea acestei legi si corectarea anumitor deficiente dupa intrarea in vigoare a legii.



"Le-am transmis sa aiba in vedere ca orice masura pe care o luam in sectorul bugetar trebuie sa tina cont de ce se intampla in sectorul privat. Poate ca cel mai mult au avut de suferit de pe urma acestei crize cei din sectorul privat. Angajatii din sectorul privat sunt cei care si-au pierdut locurile de munca si au dus la cresterea somajului", a spus Pogea.



Ministrul a dat din nou asigurari ca Guvernul are resursele necesare pentru plata pensiilor, salariilor si pentru investitiile asumate in urma rectificarii bugetare.



De asemenea, el a precizat ca Guvernul va aloca in perioada urmatoare peste 600 milioane de lei pentru plata drepturilor salariale din sistemul sanitar, iar "pentru celelalte drepturi salariale castigate in instanta, plata acestora se va face esalonat in 2010, 2011, 2012".



"Vom continua protestele, ajungand chiar pana la forma extrema, greva generala in sistemul bugetar, intrucat astazi nu s-a rezolvat niciuna din problemele ridicate", a spus presedintele FSLI, Aurel Cornea.

