Publicitatea online, sub control polonez

Fondul de investitii polonez MCI Management se afla in spatele nou-infiintatei agentii de publicitate online - AdEvolution, care va ajunge sa acopere aproximativ 70% din piata locala de advertising online pana la finele acestui an, au declarat surse din piata pentru Curierul National. Seful AdEvolution, Val Voicu, a refuzat sa comenteze acest aspect.Fondul polonez de investitii in tehnologie MCI Management este prezent pe piata de la noi de la mijlocul anului trecut, cand si-a deschis un birou de reprezentare la Bucuresti si a anuntat ca are in plan investitii de 5 mil. euro in urmatorii cinci ani in afaceri pe Internet.

Voicu a fost timp de sapte ani directorul de marketing al agentiei iMedia, una dintre cele mai puternice companii care activeaza in Internetul romanesc. El va gestiona in viitorul apropiat o afacere de aproape 12 mil. dolari, in conditiile in care principalii jucatori estimeaza ca piata romaneasca de publicitate online va depasi 17 mil. dolari la finele lui 2007. "Datorita retelei care in acest moment este fara indoiala cea mai puternica, estimez ca vom reusi sa acoperim un share de piata de pana la 70% pana la sfarsitul anului in curs", ne-a declarat Val Voicu.

Portofoliu de 100 de situri

AdEvolution va gestiona un portofoliu de peste 100 de site-uri dintre cele mai vizitate la noi, potrivit serviciului de monitorizare a traficului online, Trafic.ro. Acestea sunt extensiile pe web ale multor branduri din mass-media autohtona, asa cum este grupul Intact cu Antena 1 si publicatiile Saptamana Financiara sau GSP, grupul Ringier cu publicatiile ProSport, Libertatea sau EVZ, cu care Val Voicu este inca in negocieri. Noua agentie de advertising va gestiona si publicatiile online editate de grupuri care s-au dezvoltat exclusiv online precum Internet Corp cu Wall-Street, 9am, iMedia cu Eva, Bizcity sau Ziare.com si Vodanet cu Ele sau Bloombiz.

"Punctul forte al AdEvolution este creativitatea in abordarea comunicarii comerciale. Intelegem nevoile clientilor "de a se exprima diferit" decat cum au facut-o pana acum", a explicat Voicu.

In plus, AdEvolution se va ocupa pe termen lung si de lansarea unor site-uri proprii, cat si de servicii online. Solutia Double Click, mult asteptata de advertiserii de la noi, va fi adusa tot de compania lui Val Voicu. "Aducem in premiera in Romania "double click". Astfel, advertiserii din Romania vor putea avea acelasi tip de rapoarte de campanii centralizate ca si cei din piata europeana si cea nord-americana, iar asta e un element important", a mai precizat seful AdEvolution.

Piata reactioneaza

Reactiile in industria de publicitate online referitoare la mutarea lui Val Voicu sunt numeroase si survin unei alte miscari cheie in Internetul local, plecarea lui Orlando Nicoara de la netBridge la MP Interactiv, acolo unde va gestiona extensiile in web ale publicatiilor grupului MediaPro. Desi considera ca declaratiile sefului de la AdEvolution referitoare al cota de piata si volumul publicitatii online sunt "foarte optimiste", Nicoara admite ca afacerea este de succes. "Daca se va misca la fel cum a facut-o la vechiul job, Val si AdEvolution ar putea concura, cu succes, cu Boom si Arbomedia. Ramane de vazut ce resurse are si cum se va misca pe termen lung".

In plus, seful de la MP Interactiv crede ca presiunea pe care mutarea lui Val Voicu a creat-o in piata se va finaliza cu colaborarea intre principalii doi competitori ai noii agentii, Arbo Media si Boom. "Prevad ca Arbo si Boom vor incepe sa lucreze impreuna in perioada urmatoare, fuziune propusa de actualul management de la Boom".

Afaceri de 17 mil. dolari in 2005

Inainte de intarea pe piata a AdEvolution, cinci erau cei mai importanti jucatori din segmentul de publicitate on line: netBridge, Neogen, Vodanet Media, iMedia si ARBOmedia, fara ca enumerarea sa exprime pozitia intr-un clasament. Agentia Boom este parte a companiei netBridge, care este principalul furnizor de servicii prin Internet din Romania.

Neogen este unul dintre cele mai mari portaluri din Romania, cu o cifra de afaceri de 1 milion de dolari in 2005, reprezentantii companiei asteptand o dublare in 2006 si peste 1 milion de utilizatori.

Vodanet Media, agentie de media si publicitate on-line, a avut anul trecut o cifra de afaceri de 500 mii de euro, un milion de euro fiind estimati pentru 2005.

iMedia a facut afaceri de 450 mii de euro in 2005 si se asteapta la o explozie a afacerilor sale, care se vor cifra in 2006 la 1,3 mil. euro. Per total, specialistii din aceasta industrie estimeaza ca publicitatea online va aduce companiilor venituri cumulate de 15 mil. dolari in 2007, de la doar 4-5 milioane in acest moment. Astfel, cu o medie de utilizare activa de 4,7 milioane de persoane lunar, piata virtuala autohtona a devenit o adevarata mina de aur pentru cei care vor sa isi creasca afacerile.

Polonezii si-au bugetat 5 mil. euro pentru Romania

Romania este a doua piata est-europeana pe care se extind polonezii de la MCI Management, dupa deschiderea unui birou la Praga. Pentru Romania, polonezii si-au bugetat afaceri de 5 milioane de euro, iar potrivit surselor noastre prima tinta este agentia de publicitate care va gestiona cam 70% din piata locala de publicitate in web. Compania a investit pana acum in 14 companii din domeniul tehnologiei, de la integratori de sisteme la operatori de turism online si furnizori de servicii pentru telefonul mobil. In 2004, fondul polonez a vandut trei dintre companiile in care investise cu mai multi ani in urma, realizand un profit net de 2,6 mil. euro. De exemplu, in situl travelplan.pl, au fost investiti circa un milion de euro, iar ulterior listarii la Bursa din Varsovia portalul a ajuns la o valoare de piata de peste 10 mil. euro. MCI Management este listata pe Bursa din Varsovia, iar valoarea de piata a companiei este de peste 27 mil. euro.

Adelina Vlad

Curierul National

