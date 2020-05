Bizihub lanseaza un serviciu de promotii prin cupoane, special pentru clientii si vizitatorii platformei

Cunoscand acest aspect, Bizihub lanseaza incepand cu luna mai 2020, un serviciu de promotii prin cupoane, special pentru clientii si vizitatorii platformei.Serviciul pune la dispozitia companiilor listate in platforma un nou instrument de marketing pentru recompensare si de stimulare prin promotii activate prin cupoane, direct in platforma.Suplimentar, dezvoltatorii platfomei au creat pentru clienti si vizatori o pagina dedicata campaniilor active cu vouchere sau cupoane de reduceri Astfel, oricine poate gasi pe site cupoane ce vor ajuta in pregatirea listei de cumparaturi sau in descoperirea si achizitionarea de produse sau servicii care beneficiaza de promotii speciale din partea producatorilor locali, organizatiilor sau comerciantilor listati in platforma.Cupoanele de reduceri sunt foarte utile pentru promovarea unei afaceri/eveniment/ serviciu si pot determina mai rapid vizitatorii sa plaseze o comanda ca sa beneficieze de reducerile de pret.Indiferent de tipul reducerii, fiecare cupon generat de comerciantii din platforma poate fi folosit pentru a oferi clientilor beneficii diferite.Printre beneneficii se pot numara:● Reduceri pentru toate produsele din site-ul tau● Reduceri pentru anumite categorii de produse/servicii - selectate de tine● Reduceri pe o perioada limitata de timp● Reduceri pentru o valoare minima a comenzii● Reduceri doar pentru anumiti clienti● Reduceri pentru comenzile viitoareBiziLIVE TV si BIziHUB.ro ofera opentrusi un, offline si media: Televiziune, Comunitate online, Networking si Evenimente pentru: restaurante, magazine online, producatori locali, cafenele, distribuitori, companii de training si educatie sau profesii liberale.BiziLive TV a lansat directorul online BiziHub.ro in luna aprilie, o platforma avansata care permite producatorilor, furnizorilor, distribuitorilor sau magazinelor online sa-si mareasca traficul si comenzile cu ajutorul unor intrumente de marketing disponibile in platforma.Pentru ca mediul de business trece printr-o perioada extrem de dificila, directorul online BiziHub.ro, ofera gratuit un plan de promovare de 90 zile tuturor celor care se inscriu pe platforma.Planul de promovare include: articole, interviuri cu proprietarii si accesul la instrumente de marketing online disponibile in platforma.