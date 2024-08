Honda Civic Hybrid - premiul pentru cea mai ecologica masina

Modelul Honda Civic Hybrid 2006 complet restilizat a castigat premiul World Car of the Year pentru cea mai ecologica masina din lume.Un juriu international alcatuit din 46 de jurnalisti auto a ales Civic Hybrid 2006 drept castigatoarea premiului World Green Car 2006.

"Honda continua sa fie lider in productia de autovehicule ecologice care stabilesc standardele pentru economia de combustibil si emisiile nocive reduse", a declarat John Mendel, Senior Vice President, American Honda Motor Co., Inc. "Acest premiu este cea mai noua recunoastere a angajamentului nostru pe termen lung de a dezvolta tehnologii care sa protejeze mediul inconjurator si care, in acelasi timp, sa ofere soferilor placere la condus", a adaugat acesta.

In completare la designul nou, Honda Civic Hybrid ofera noi tehnologii in materie de siguranta, precum si o serie de facilitati standard, cum ar fi multiplele optiuni de divertisment audio. In comparatie cu modelul Civic Sedan 2006 cu transmisie automata, Civic Hybrid consuma cu 63% mai putin in oras si cu 27% mai putin in afara orasului.

Tehnologia hibrid a fost introdusa de Honda in Statele Unite pentru prima data in 1999, odata cu modelul Insight. Al doilea vehicul, Civic Hybrid, a fost lansat in martie 2002 si a fost urmat de primul hybrid cu 6 cilindri in V construit vreodata, Accord Hybrid, in decembrie 2004.

