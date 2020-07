Copilul tau viseaza sa devina jurnalist? Alege un curs de jurnalism pentru copii

Fie ca deschidem televizorul, fie ca suntem pe laptop, fie ca accesam internetul de pe telefonul mobil, cu siguranta suntem asaltati din toate partile de stiri si informatii. Dincolo de canalele de informare online si televiziune sau radio mai exista si presa scrisa.Toate aceste canale prin care informatiile ajung la noi sunt astazi tot mai mult la indemana copiilor. Insa pentru ca aceste informatii sa ajunga la noi intr-o forma cat mai clara, cat mai concisa si cat mai utila este nevoie de un jurnalist care sa "imbrace" informatiile intr-o asemenea masura incat sa ne fie utile in luarea deciziilor.Jurnalismul se refera la toate acele activitati care implica strangerea de date si informatii, analizarea acestora, dar si verificarea lor inainte de a fi transmise publicului. Toate aceste informatii vizeaza diferite evenimente de actualitate, tendinte sau diferite persoane care sunt de interes pentru publicul larg. Ulterior, dupa strangerea, analizarea si verificarea informatiilor un jurnalist transmite informatiile respective sub forma stirilor.Cu toate ca majoritatea parintilor stiu ca pentru a ajunge jurnalist este nevoie de urmarea clasica a educatiei formale si apoi o facultate de jurnalism, trebuie spus ca acum fiecare copil poate sa se pregateasca pentru visul de a deveni jurnalist inca de la cele mai fragede varste. Acest lucru este posibil prin participarea la un curs de jurnalism pentru copii. Un astfel de curs de jurnalism care se adreseaza copiilor este organizat de Edugate In cadrul acestui curs de jurnalism adresat copiilor cei mici vor invata prin intermediul jocurilor modalitatea in care functioneaza o redactie de stiri si modul in care o informatie este transformata in stire. Cursul urmeaza a se desfasura intr-un mod interactiv si va contine foarte multe notiuni din domeniul jurnalismului astfel incat fiecare copil care urmeaza sa participe la acest curs isi va imbogati vocabularul si va deprinde tehnici de transmitere a informatiei catre public.In urma participarii la acest curs propus de Edugate fiecare copil va stii ce presupune jurnalismul, va face diferenta dintre o stire adevarata si o stire falsa, va deprinde modul in care se construieste o stire inainte de a fi transmisa, dar si care sunt metodele de a verifica o informatie in cadrul unei investigatii jurnalistice.Cursul de jurnalism pentru copii se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 8 si 14 ani. Acest curs este sustinut de Otilia Harapu, aceasta avand aproape 15 ani in domeniul televiziunii. Informatii complete despre cursul de jurnalism pentru copii propus de Edugate sunt disponibile la https://edugate.ro/curs-de-jurnalism-pe-intelesul-copiilor/