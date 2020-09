Cum sa imparti ecranul unui videp in mai multe bucati cu ajutorul Filmora

Chiar daca esti un incepator in ceea ce priveste editarea video, trebuie sa stii ca pe internet gasesti o multime de programe pe care le poti descarca si le poti folosi foarte usor, acasa. Dintre acestea, cel mai usor de folosit este insa Filmora9. Nu ai nevoie de cunostinte avansate pentru a-l folosi, fiind ideal pentru incepatori.Cu Filmora orice persoana poate invata cum sa editeze un video in cel mai scurt timp posibil, indiferent de modificarile pe care vrei sa le aduci unui fisier video.Nu trebuie sa fii un profesionist in editare video pentru a folosi Filmora9, un soft care vine atat in varianta gratuita, cat si cu plata, in functie de modul in care doresti sa il folosesti. Pentru un incepator insa, varianta gratuita este cea indicata. Filmora este compatibil atat cu sisteme de operare Windows, cat si cu Mac sau Linux.Wondershare Filmora este un video editor care te va ajuta sa editezi cu usurinta orice clip video astfel incat sa obtii un efect de suprapunere. Astfel, cu ajutorul acestui editor video poti realiza un video de calitate, cu imagini suprapuse in functie preferintele tale. Si te asiguram ca, in final, videoclipul editat de tine va arata ca unul profesionist.Impartirea ecranului unui video in mai multe bucati, pentru redarea simultana a mai multor filmulete, este foarte usor de realizat cu ajutorul Filmora. Trebuie doar sa urmezi cativa pasi simpli:1. Deschide Filmora9 si selecteaza File -> New Project. Alege apoi rezolutia pe care doresti ca videoclipul sa o aiba (cea mai comuna este 16:9) si incarca videoclipurile pe care doresti sa le editezi, din calculator.Da-i play filmuletelor incarcate pentru a vedea daca exista parti pe care doresti sa le scoti. Le poti taia cu ajutorul instrumentului special pe care-l gasesti in bara de editare. Cand filmuletele tale au doar partile dorite pentru a le edita, poti foarte usor sa le editezi astfel incat sa incadrezi pe ecran mai multe imagini simultan.Dupa ce ai terminat de editat videoclipurile seteaza "New Project", alege dimensiunea dorita pe care vrei ca video-ul sa o aiba si da click pe functia de suprapunere video, din partea de sus a ecranului, denumita "Split Screen". Alege apoi template-ul dorit in functie de numarul de filmulete pe care doresti sa le suprapui si de modul in care vrei ca acestea sa arate.Da click apoi pe fiecare sectiune a template-ului in parte si, cu drag and drop adauga in sectiunea respectiva videoclipul dorit.La final ajusteaza sunetul video. Fie il poti scoate pentru a adauga o melodie potrivita, fie poti edita sonorul astfel incat sa se potriveasca videoclipului final, pe care doresti sa-l creezi.3. Acum ca ai realizat filmuletul dorit nu iti mai ramane decat sa salvezi videoclipul editat in calculator. Pentru asta trebuie sa apesi pe "Export" si apoi sa alegi formatul pe care doresti ca videoclipul sa-l aiba. Dupa ce se descarca il poti urca pe retelele de socializare.