Fost producator TV, angajat in prezent la Reuters, acuzat de piraterie informatica

Un administrator al conturilor retelelor de socializare de pe site-ul agentiei Reuters a fost acuzat ca i-a ajutat pe piratii cibernetici din grupul Anonymous sa atace site-ul publicatiei Los Angeles Times, filiala a grupului Tribune Co., pentru care lucrase in trecut, a anuntat justitia americana.

Matthew Keys, redactor-sef adjunct al conturilor retelelor de socializare de pe Reuters.com, a fost acuzat in statul California ca a transmis informatii cu scopul de a pirata date informatice protejate, a anuntat, joi, Ministerul american de Justitie, citat de AFP.

In varsta de 26 de ani, Matthew Keys a fost acuzat ca a furnizat, in decembrie 2010, membrilor Anonymous, o grupare cunoscuta pentru comiterea multor atacuri informatice, codurile de acces la serverul grupului de presa Tribune Co. si a permis accesul acestora pe site-ul Los Angeles Times, o publicatie ce face parte din acest grup. Accesul pe site a fost intrerupt pentru mai multe ore.

Matthew Keys a fost producatorul unui post de televiziune pe internet, detinut de Tribune Co., cu sediul in orasul Sacramento din California, pana in octombrie 2010.

Daca va fi gasit vinovat, jurnalistul risca o pedeapsa de pana la 10 ani de inchisoare si o amenda de cel putin 250.000 de dolari.

