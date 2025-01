Mechel: Peste 100 de angajati disponibilizati protesteaza la Campia Turzii

Protestul celor 100 de angajati de la Mechel Campia Turzii s-a transformat in unul violent dupa ce oamenii au rupt poarta combinatului. Ei sunt nemultumiti ca nu au primit salarii compensatorii.

Peste o suta de fosti angajati ai Mechel Campia Turzii, care au fost disponibilizati in ianuarie si februarie, protesteaza miercuri in fata combinatului, cerand conducerii companiei acordarea celor trei salarii compensatorii la care aveau dreptul.

Oamenii s-au adunat miercuri dimineata in fata combinatului Mechel Campia Turzii, protestul fiind spontan. Ei huiduie si striga "Hotii" si "Vrem salariile".

Protestatarii sustin ca trebuiau sa primeasca in 45 de zile de la disponibilizare cele trei salarii compensatorii la care aveau dreptul.

"Conducerea Mechel Campia Turzii trebuia sa ne achite in 45 de zile de la disponibilizare cele trei plati compensatorii la care aveam dreptul. Sunt peste 700 de persoane care au fost disponibilizate in lunile ianuarie si februarie si care nu au primit banii. In plus, trebuia sa primim si bonurile de masa", a spus unul dintre protestatari.

Acesta a reclamat faptul ca nu au gasit nicio intelegere la conducerea societatii si a spus ca oamenii sunt disperati, pentru ca au rate la banci si contau pe cele trei salarii compensatorii, care se ridica la sume cuprinse intre 3.500 si 4.000 de lei.

Liderul de sindicat al Mechel Campia Turzii, Ioan Pascu, a acuzat conducerea Mechel Romania ca a vandut combinatul fara sa anunte sindicatul.

"Contractul colectiv de munca de la Mechel Campia Turzii nu a fost respectat, conducerea combinatului nu a acordat cele trei salarii compensatorii angajatilor disponibilizati. Vanzarea combinatului s-a facut cu incalcarea legii, fara sa fie anuntat sindicatul. Nu exista documente pentru vanzare. Noi vom face plangeri la Inspectoratul Teritorial de Munca si vom actiona in instanta conducerea Mechel Campia Turzii", a spus Ioan Pascu, liderul de sindicat.

Mechel este activ in minerit, siderurgie, feroaliaje si energie electrica, iar in Romania controleaza companiile Mechel Targoviste, Mechel Reparatii, Mechel Campia Turzii, Ductil Steel Buzau, Ductil Steel Otelu Rosu si Laminorul Braila.

Mechel a scos la vanzare, spre sfarsitul anului trecut, numeroase active, pentru a-si reduce datoriile si a finanta un proiect minier, printre acestea numarandu-se companiile controlate prin firma Eastern European Steel Division SRL, care coordoneaza activitatile grupului in Romania.

Mechel a redus in ultima perioada productia si forta de munca la Campia Turzii, din cauza cererii scazute pentru produsele combinatului. Incepand din iunie 2012, la Mechel Campia Turzii au fost disponibilizate colectiv, in mai multe etape, aproximativ 1.600 de persoane, astfel ca au mai ramas in jur de 360 de angajati la sectia de Tragatorie.

