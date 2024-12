McDonald's se extinde tocmai in... Siberia

Cunoscuta companie de fast-food McDonald's doreste sa se extinda cu 150 de restaurante in urmatorii trei ani pe piata din Rusia, iar in 2013 isi va deschide primele restaurante in Siberia, o regiune pe care a evitat-o pana acum.

Cunoscutul brand a fost pana acum absent din aceasta zona din cauza lipsei infrastructurii si dificultatii de a organiza o retea de furnizori, a explicat responsabilul cu activitatile lantului in aceasta tara, Hamzat Hasbulatov, conform AFP, citata de Agerpres.

Lantul este prezent in Rusia din ianuarie 1990, catre sfarsitul existentei Uniunii Sovietice, si numara astazi 357 de restaurante in 85 de orase.

De asemenea, McDonald's se pregateste sa-si lanseze primele restaurante in sistem de franciza in aceasta tara, dupa ce a semnat anul trecut un acord in vederea implantarii sub aceasta forma in mai multe aeroporturi si gari din Rusia.

