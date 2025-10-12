Un producător auto recheamă peste 120.000 de vehicule. Pericolul descoperit

Un producător auto recheamă peste 120.000 de vehicule. Pericolul descoperit
Persoană care dă cheia mașinii FOTO Pixabay

Stellantis va rechema 123.396 de vehicule în Statele Unite după ce Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a avertizat că anumite piese decorative de pe geamurile șoferului și pasagerului ar putea să nu fie fixate corespunzător și să se desprindă în mers, creând pericol pentru alți participanți la trafic, transmite Reuters.

Rechemarea vizează modelele Chrysler Jeep Wagoneer și Jeep Grand Wagoneer fabricate între 2022 și 2024. NHTSA a precizat că soluția tehnică este încă în curs de dezvoltare.

Aceasta este a doua campanie de acest tip într-o lună: la începutul lui septembrie, Stellantis a anunțat o altă rechemare care viza 164.000 de vehicule în SUA, din cauza unor probleme similare privind fixarea elementelor de pe ușile șoferului și pasagerului.

