Efect de bumerang al politicilor verzi pe piața auto: Germanii și americanii preferă autoturisme la mâna a doua

Prețul mare al autoturismelor noi, scăderea puterii de cumpărare dar și haosul provocat pe piața auto de reglementările politice legate de scăderea emisiilor de carbon au făcut ca atât în Germania, cât și în SUA, consumatorii să se orienteze către mașinile second hand.

Vara lui 2024 marchează o explozie a vânzărilor de autoturisme la mâna a doua, cu avansuri anuale mult peste înmatriculările de mașini noi.

Tendința era deja vizibilă încă de anul trecut în țări europene precum Olanda și Danemarca, în care guvernele au adoptat reglementări anti-piață prin care au încercat să îi forțeze pe cetățeni să treacă la autoturismul electric.

Germania, piață de mașini la mâna a doua

Numărul autoturismelor second hand comercializate în Germania în perioada ianuarie – august 2024 a crescut cu 8,5%, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru comparație, numărul autoturismelor nou înmatriculate a scăzut cu 0,3% în aceeași perioadă, potrivit statisticilor publicate recent de KBA - Autoritatea Federală de Transport Auto din Germania.

Astfel, numărul autoturismelor second hand comercializate din ianuarie până în august 2024 în Germania a fost de 4,4 milioane, în timp ce numărul noilor înmatriculări în aceeași perioadă a fost de 1,9 milioane.

Scăderea numărului de noi înmatriculări s-a reflectat în aproape toate tipurile de combustibil în august 2024, dar o adevărată prăbușire (cel mai puternic declin) s-a înregistrat în dreptul mașinilor electrice: minus 68,8%, în comparație cu aceeași lună a anului trecut.

Prin urmare, mașinile electrice au reprezentat 13,7% din noile înmatriculări de autoturisme, în luna august 2024.

Toate mărcile germane au înregistrat în august 2024 scăderi ale numerelor de înmatriculare noi, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, dar cele mai mari declinuri au raportat Smart (-77,9%), Mini (-44,6%) și Audi (-36,6%).

Americanii ”se bat” pe mașini second hand

Și în SUA se face remarcat un fenomen similar, de creștere puternică a comercializării autoturismelor second hand.

Vânzările cu amănuntul de vehicule second hand la dealerii independenți și francizați au crescut cu 8% în august 2024 față de iulie și cu 14% de la an la an, la 1,68 milioane de unități, potrivit estimărilor Cox Automotive, citate de Wolfstreet.

Pentru iunie, iulie și august combinate, vânzările cu amănuntul de vehicule uzate au crescut cu 5,7% de la un an la altul, până la 4,52 milioane de unități, o accelerare față de primele cinci luni ale acestui an, când vânzările de vehicule uzate au crescut cu 2,8% de la an la an, pe fondul scăderii puternice de prețuri la mașinile rulate.

Potrivit sursei citate, există o cererea puternică din partea dealerilor de a-și completa stocurile cu autoturisme second hand, pentru a satisface cererea puternică din partea consumatorilor.

În ceea ce privește vânzările de autoturisme noi în SUA, pentru lunile iunie, iulie și august cumulate, s-a înregistrat un avans de 0,5% față de aceeași perioadă din 2023, la 4,01 milioane de unități.

