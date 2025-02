Cât costă să aduci și să înmatriculezi o mașină second-hand din Germania, după intrarea în spațiul Schengen

România continuă să fie una dintre principalele piețe pentru importul de mașini second-hand, iar Germania rămâne furnizorul de top al acestor vehicule. După aderarea României la spațiul Schengen, procesul de aducere a unei mașini din Germania a devenit mai rapid, în principal datorită eliminării timpilor mari de așteptare la vamă. Dar cât costă și cât durează să imporți o mașină second-hand din Germania în 2025?

Prosport.ro arată că pentru o mașină uzată, din Germania, costul poate porni de la doar câteva sute de euro. De exemplu, un Audi A3, 1.6 benzină, fabricat în 1999, perfect funcțional, poate fi achiziționat cu sub 300 de euro, un Mercedes-Benz A170, 1.7 diesel, transmisie automată, an fabricație 2000, cu mici defecte, costă 190 de euro, iar o Dacia Logan MCV, 1.4 benzină, din 2009, are un preț de aproximativ 500 de euro. La aceste prețuri se adaugă cheltuieli suplimentare pentru transport și înmatriculare.

Costuri suplimentare pe plângă prețul mașinii

Dacă alegi să aduci singur mașina, trebuie să iei în considerare costul drumului dus-întors, care variază între 100 și 200 de euro cu avionul sau cu 50% mai puțin cu autocarul, cazarea, care poate costa între 20 și 50 de euro pe noapte pentru o medie de trei nopți, precum și taxele și combustibilul.

Numerele provizorii (zoll) costă între 150 și 300 de euro, vinietele aproximativ 40 de euro pentru Germania, Austria, Ungaria și România, iar combustibilul se ridică la 300-350 de euro. În plus, trebuie luate în calcul cheltuieli adiționale, precum mâncarea, cu un cost estimativ de 50-100 de euro pe zi, și cheltuieli neprevăzute, care ar trebui să fie de minimum 500 de euro.

Ads

Astfel, costul total pentru a aduce singur o mașină din Germania pornește de la 800 de euro, dar poate depăși 1.000 de euro dacă apar probleme tehnice.

Pentru cei care nu vor să facă drumul personal, există posibilitatea transportului pe platformă. Prețurile variază, iar transportul simplu costă aproximativ 700 de euro, în timp ce serviciile complete, care includ cumpărarea, verificarea și transportul, pot ajunge la 1.500-2.000 de euro, în funcție de locația de unde trebuie preluată mașina și de complexitatea procesului de selecție.

"Poate să coste 1.500-2.000 de euro, depinde de locația unde trebuie să ajungem după mașină și de cât o căutăm. Cumpărătorul ne spune ce își dorește și noi căutăm mașina, o testăm, verificăm inclusiv actele și istoricul. Apoi facem toate actele necesare pentru a putea fi înmatriculată în România și aducem mașina pe platformă în țară", a explicat pentru Promotor patronul unei firme de import auto.

Eliminarea controalelor la frontieră a scurtat timpul necesar transportului.

Ads

"Uneori, se stătea chiar și 14-16 ore în vamă, pentru verificare. Pierdeam o zi. Acum, nu se mai stă, se trece direct. Deci, dacă plecăm luni dimineața după o mașină, miercuri seara am putea să fim înapoi cu ea în țară. Dar, în general durează cam 5-7 zile", a mai explicat reprezentantul firmei de transport. În concluzie, aducerea unei mașini din Germania poate dura 2-3 zile în cel mai optimist scenariu, dar este recomandat să se ia în calcul un interval de 5-7 zile pentru eventuale complicații.

...citeste mai departe despre "Cât costă să aduci și să înmatriculezi o mașină second-hand din Germania, după intrarea în spațiul Schengen" pe Ziare.com

Ads