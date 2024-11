Dacia ține capul sus pe cea mai mare piață auto din Europa. Mașinile electrice au înregistrat un declin puternic

Modelul electric al Dacia a atras la fel de mulți clienți în primele 10 luni ale anului cât au atras și mașinile electrice de la Peugeot, pe piața germană. Deși cota de piață a producătorului din România a scăzut, pe un fond de declin pe acest segment al pieței, numărul vânzărilor din luna octombrie îl depășește pe cel al unor mărci consacrate.

În primele zece luni ale anului, germanii au cumpărat aproape 312.000 de vehicule electrice, informează Profit.ro. Mașinile complet electrice au pierdut din popularitate, ajungând la o cotă de piață de 13,3%, față de 18% în aceeași perioadă a anului trecut.

Dacia a vândut circa 10.200 de modele Spring în primele zece luni ale lui 2023, iar scăderea de anul acesta este semnificativă. Dacia a ajuns la sub 2.800 de mașini electrice vândute în ianuarie-octombrie anul acesta. În plus, cota sa de piață este acum 3,8%, de la 17,8% în urmă cu un an. Totuși, vânzările sale din octombrie sunt peste cele ale unor mărci consacrate, conform sursei citate.

În această lună, în Germania au fost înmatriculate 289 de unități Spring. Numerele Dacia sunt peste cele ale mașinilor electrice produse de Citroen (134 de unități), Toyota (170), Nissan (147), Polestar (152) și Jeep (48). La fel, vânzările le depășesc pe cele ale mai multor producători chinezi și sunt de zece ori mai mari decât vânzările de mașini electrice ale Lexus (26 de unități). Alfa Romeo a vândut 13 vehicule electrice, iar Honda doar 5, conform sursei citate.

Volkswagen a condus cu peste 6.600 de mașini electrice, Mercedes-Benz a avut 4.023, iar Skoda s-a remarcat surprinzător pe această piață, cu 3.312 unități. Producătorul american Tesla a căzut pe locul al șaselea, cu 1.614 mașini vândute.

