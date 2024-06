România, sub media europeană a subvențiilor pentru mașini electrice. Anul trecut statul dădea printre cele mai mari bonusuri din UE

În Europa, un șofer primește, în medie, 6.500 de euro de la stat pentru achiziționarea unei mașini electrice, arată o analiză a unei platforme de profil. Dacă anul trecut subvenția oferită de România era printre cele mai consistente din Europa, în 2024, valoarea acestui bonus a scăzut la jumătate.

În 2023, prin programele Rabla și Rabla Plus, statul oferea până la 57.000 de lei pentru achiziționarea unui vehicul pur electric, la casarea a două autovehicule cu vechime de peste 15 ani. În cazul casării unei singure mașini, un șofer primea 51.000 de lei, conform Administrației Fondului pentru Mediu. Anul acesta, regulile prevăd un bonus de până la 25.500 de lei la casarea unei mașini. Practic, stimulentul a fost înjumătățit.

În Europa, o analiză realizată de Autocritica arată că bonusurile au scăzut, în principiu, exact în acele state care ofereau subvenții semnificative. România, prin tăierea de 50%, înregistrează cea mai mare scădere procentuală. Alte state care au efectuat reduceri sunt Croația, unde scăderea este de 300 de euro, până la 9.000 de euro, Țările de Jos și Cipru. În statul insular se regăsește cea mai drastică scădere, de la 19.000 de euro în 2023, la 12.000 de euro în acest an. Germania a eliminat subvenția.

În oglindă, cinci state din UE și Spațiul Economic European au bonusuri mai mari anul acesta, prin diferite facilități fiscale, ridicând media europeană. Austria oferă acum 5.000 de euro, de la 3.000, Franța le dă persoanelor cu venituri mici 7.000 de euro, față de 5.000 anul trecut, Grecia crește contravaloarea ajutorului la 30% din prețul mașinii (cu un plafon de subvenție de 8.000 de euro), Italia dublează stimulentul la 6.000 de euro, iar Islanda introduce un bonus de 6.000 de euro, suplimentar scutirii de TVA care se aplica încă de anul trecut.

Ads

Aceeași analiză amintește că, în România, mașinile electrice au o cotă de piață de sub 11%, capitol la acre conduc țările nordice. În Norvegia, cota de piață depășește 82%. În același timp, Franța, Germania și Țările de Jos concentrează 61% din punctele de încărcare, deși reprezintă doar o cincime din suprafața Uniunii Europene. În cele trei țări se află aproximativ 244.000 de astfel de stații, iar mai mult de jumătate sunt în Țările de Jos. Între timp, Români are sub 3.000 de puncte de încărcare.

...citeste mai departe despre "România, sub media europeană a subvențiilor pentru mașini electrice. Anul trecut statul dădea printre cele mai mari bonusuri din UE" pe Ziare.com

Ads