Mașinile electrice, viitor incert? Anunțul crunt care descurajează cetățenii să mai cumpere astfel de vehicule

Din ce în ce mai multe controverse referitoare la mașinile electrice apar în spațiul public. Acestea sunt abordate inclusiv la nivelul UE și al SUA. Viitorul acestor autoturisme este incert, în condițiile în care multe dintre state au început să reducă și chiar să anuleze subvențiile.

Șoferii de mașini electrice au început să aibă probleme. Alimentarea cu energie e mai scumpă, locurile de parcare nu mai sunt gratuite în multe orașe, iar ajutoarele de la stat sunt din ce în ce mai puține. Avem drept exemplu Germania, care a anulat ajutoarele pentru achiziționarea de mașini electrice. În Franța, acesta a fost limitat până la 7.000 de euro, pentru mașinile electrice fabricate în Europa. De asemenea, mașinile electrice fabricate în China nu mai sunt eligibile.

Este posibil ca România să urmeze tendința, mai ales pentru că economia se află într-o situație șubredă, iar problemele s-ar putea acutizat la anul, potrivit specialiștilor. Până atunci, încă se poate profita de sprijinul oferit prin programul Rabla Plus. Anul trecut s-au vândut 13.000 de mașini electrice prin intermediul Rabla Plus, însă în 2024, doar 1.600. Valoarea tichetelor a scăzut, iar clienții sunt descurajați de devalorizarea rapidă a acestor vehicule.

Față de 2019, când Ministerul Mediului punea la dispoziție un buget de aproape nouă ori mai mic față de cel actual, acum valoarea voucherelor este la jumătate. Ministrul Mediului și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că programul auto este un eșec.

„Avem o scădere a vânzărilor la persoanele fizice, este un lucru pe care îl așteptăm și în condițiile în care au rămas bani în bugetul alocat persoanelor fizice nu avem motive să nu redistribuim acele sume pentru persoane juridice, acolo unde banii s-au epuizat deja", a declarat ministrul Mircea Fechet, potrivit Pro TV.

Ministerul Mediului a confirmat dezinteresul românilor pentru mașinile electrice

Banii rămași, peste 380 de milioane de lei din Rabla Plus, vor ajunge la firmele care vor să îşi schimbe flota auto cu una electrică.

Între timp, cel mai mare interes se manifestă tot pentru mașinile pe benzină.

„Am avut niște contacte cu un dealer foarte mare din Statele Unite care explica faptul că la hibride sau combustie internă are listă de așteptare, pe când la mașini electrice trebuie să dea discounturi ca să vândă ce are pe stoc", a declarat Costin Giurgea, specialist în domeniul auto, potrivit sursei citate.

Mai mult, a crescut interesul românilor pentru mașinile la mâna a doua.

„Am observat o tendință a creșterii de înmatriculări de mașini second hand în România cu perioada similară a anului trecut. Ceea ce înseamnă că există o mai mare disponibilitate a acestora. Am ajuns undeva la 1 la 3, raportul dintre vehiculele noi înmatriculate și vehiculele second hand înmatriculate pentru prima dată în România", a comentat Adrian Sandu, secretar general ACAROM.

Anul trecut, doar 45 de milioane de mașini electrice existau la nivel global. Ținta „anti-poluare" pentru 2035, de 790 de milioane, pare foarte greu de atins. Potrivit unui proiect votat anul trecut de Parlamentul European, producătorii auto vor avea interzis să mai vândă mașini electrice după 2035.

Printre problemele mașinilor electrice se mai numără autonomia scăzută, numărul insuficient de stații de încărcare și durata foarte mare a unei încărcări, comparativ cu alimentarea de la o pompă cu benzină sau motorină ori gaz.

