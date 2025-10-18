Fostul director general al Ford spune că producătorii auto „s-au aruncat cu totul” în fabricarea vehiculelor electrice fără să se gândească la consumatori

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 22:05
135 citiri
Fostul director general al Ford spune că producătorii auto „s-au aruncat cu totul” în fabricarea vehiculelor electrice fără să se gândească la consumatori
Mașini electrice la încărcat FOTO: Pixabay

Fostul CEO al Ford, Mark Fields, a declarat recent că producătorii auto americani au supraestimat cererea consumatorilor atunci când au început să intensifice producția de vehicule electrice (EV).

„În ultimii câțiva ani, producătorii auto chiar s-au aruncat cu totul în extinderea capacității pentru vehicule electrice”, a spus Fields, 64 de ani, la emisiunea Power Lunch de la CNBC.

„Nu au avut o discuție serioasă despre consumator — despre ce ar fi fost nevoie ca acesta să cumpere aceste produse electrice”, a adăugat el.

Fields și-a început cariera la Ford în 1989, după ce a absolvit Harvard Business School cu un MBA. De-a lungul timpului, a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul companiei, fiind director de operațiuni între 2012 și 2014, iar apoi CEO între 2014 și 2017.

Potrivit lui Fields, unele dintre marile pariuri făcute de producătorii auto pe segmentul EV „s-au destrămat în ultimele 18 luni”. General Motors a anunțat marți, într-un raport oficial, că va înregistra o pierdere de 1,6 miliarde de dolari „pe baza unei realinieri strategice planificate a capacității și infrastructurii de producție pentru vehicule electrice, în funcție de cererea consumatorilor”.

Compania a precizat că se așteaptă ca ritmul de adoptare a vehiculelor electrice să încetinească după ce administrația Trump a eliminat stimulentele federale pentru EV.

În timpul administrației Biden, cumpărătorii de vehicule electrice noi beneficiau de un credit fiscal de 7.500 de dolari, iar cei care cumpărau un vehicul electric second-hand, de 4.000 de dolari. Ambele scheme au expirat pe 30 septembrie.

„Este clar că piața nu s-a dezvoltat așa cum au crezut producătorii auto. Mulți dintre ei, în special GM, se lăudau că aveau o gamă completă de vehicule electrice”, a spus Fields.

„Iar ceea ce părea un avantaj la acea vreme s-a transformat, probabil, într-un dezavantaj, pe măsură ce adoptarea EV-urilor este mai scăzută — cel puțin pe termen scurt și mediu — decât planificaseră.”

Directorii auto au exprimat opinii divergente despre impactul eliminării stimulentelor federale asupra pieței americane de vehicule electrice.

Actualul CEO al Ford, Jim Farley, a declarat luna trecută că expirarea acestor facilități ar putea reduce la jumătate vânzările de vehicule electrice din SUA.

„Cred că va fi o industrie dinamică, dar mult, mult mai mică decât am anticipat”, a spus Farley pe 30 septembrie.

Fostul președinte Tesla, Jon McNeill, are însă o altă opinie. El a afirmat, într-un interviu acordat CNBC pe 2 octombrie, că piața poate continua să crească și fără subvenții.

„În Europa, în special în Franța și Germania, subvențiile au fost eliminate acum câțiva ani și, surprinzător, piața a continuat să crească”, a spus McNeill, scrie businessinsider.com.

...citeste mai departe despre "Fostul director general al Ford spune că producătorii auto „s-au aruncat cu totul” în fabricarea vehiculelor electrice fără să se gândească la consumatori" pe Ziare.com

Românii, campionii Europei la informare prin rețele sociale. YouTube și TikTok au înlocuit televiziunile tradiționale
Românii, campionii Europei la informare prin rețele sociale. YouTube și TikTok au înlocuit televiziunile tradiționale
România ocupă primul loc în Europa la folosirea rețelelor de socializare ca sursă principală de informare, potrivit unui nou studiu realizat în 2025 de Aura Print. Aproape jumătate dintre...
Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship
Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship
Pe măsură ce zvonurile despre noul Samsung Galaxy S26 Ultra se înmulțesc, interesul fanilor Android a ajuns la cote maxime. Considerat deja cel mai așteptat flagship al anului 2026, telefonul...
#masini electrice, #producatori auto, #consumato , #Stiri Auto

Curs valutar

1 EUR = 5.0889 RON

0.0005

1 USD = 4.3489 RON

-0.0153
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum s-a îmbogățit o învățătoare dintr-o mică afacere care nu a costat-o nimic: "Averile se găsesc în nișe"
  2. O companie multinațională din industria alimentară, cu unități de producție și în România, anunță că va concedia 16.000 de angajați
  3. Un antreprenor român a dezvoltat o afacere care livrează case la doar 3.000 de euro. Din ce sunt construite acestea și cum funcționează businessul
  4. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
  5. Trump, stupefiat de colosul cu un miliard de locuitori, lovit de el: Prăbușire bruscă a afacerilor americane
  6. Planul este pe masă la Washington: Mutarea care l-ar îngenunchea pe Putin depinde de 2 țări aliate SUA
  7. Se închide o bancă din Romania, la sfârșitul lunii octombrie. Ce trebuie să știe clienți despre conturile lor
  8. Peste această viteză, speranța de viață „scade dramatic”. Riscurile pietonilor loviți de mașini. Verdictul expertului
  9. Accidentul mortal din Berceni. Verdictul pilotului Vali Porcișteanu: „Șoferul nu știa ce se întâmplă în jurul lui”
  10. Suntem mult mai săraci decât credeam: „Salariul mediu e o iluzie”. Cifrele reale de care se feresc politicienii