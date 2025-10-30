Cea mai scumpă mașină din lume a costat 135,1 milioane de euro și este fabricată în 1955. S-a vândut la licitație VIDEO

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, fabricat în 1955, a fost vândut la un preț record, în urmă cu câțiva ani, la o licitație desfășurată în Germania. Modelul este aproape unicat, deoarece au fost produse doar două exemplare.

“Licitația secretă” a fost organizată de Sotheby’s în Stuttgart și a avut loc în data de 5 mai 2022, la muzeul Mercedes-Benz, iar în cadrul ei modelul Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, unul dintre cele doar două construite vreodată, s-a vândut contra sumei de 135,1 milioane de euro.

Câștigătorul licitației a rămas anonim, arată Techrider.ro.

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe poartă numele lui Rudolf Uhlenhaut, șeful departamentului de dezvoltare al vehiculelor de pasageri, care includea și divizia de curse a constructorului german.

Uhlenhaut este considerat „părintele” Mercedes-Benz 300 SL și W 196 R “Săgețile de Argint”. Modelul 300 SLR a fost bazat pe mașina de curse W 196 R, care avea un motor de 3 litri și era capabilă să atingă 289 km/oră, fiind una dintre cele mai rapide mașini de stradă din acea perioadă.

În calitate de șef al diviziei de dezvoltare a automobilelor de pasageri la Mercedes-Benz – care includea și echipa de curse – Uhlenhaut a fost și părintele modelelor 300 SL și W 196 R „Săgețile de Argint”.

Numeroase anecdote vorbesc despre simțul său aparte pentru viteză. Se spune că, într-o zi, campionul de Formula 1 Juan Manuel Fangio s-a plâns lui Uhlenhaut, la prânz, că mașina sa nu fusese reglată corect. Uhlenhaut s-a ridicat imediat de la masă, s-a urcat la volan în costum și cravată, și a parcurs circuitul Nürburgring cu trei secunde mai repede decât Fangio. „Fangio doar avea nevoie de puțin mai mult antrenament”, a spus el zâmbind, conform mercedes-benz.com.

În 1955, Uhlenhaut a creat 300 SLR Coupé, un vehicul fără egal care a depășit posibilitățile tehnice ale epocii. A fost apogeul carierei unui inginer de geniu care a urmărit constant perfecțiunea – care a îndrăznit să transforme în realitate ceea ce contemporanii săi nici măcar nu îndrăzneau să viseze. O „excepție strălucitoare” în istoria automobilului, Coupé-ul Uhlenhaut a ajuns o legendă în deceniile ce au urmat – un mit întrupat în 998 kg greutate la gol, cu o cutie manuală în 5 trepte și o putere incredibilă de 302 CP (222 kW), mult peste standardele vremii.

Au rămas doar două prototipuri de curse ale modelului 300 SLR Coupé, poreclite „Roșul” și „Albastrul”, după culorile interioarelor. Așa cum cunoscătorii pot distinge versiuni ale operelor de artă după cele mai mici detalii, la fel și aceste mașini au trăsături inconfundabile. De exemplu, „Roșul” are gura de alimentare cu combustibil sub capacul portbagajului, nefiind condusă prin lunetă, cum e la „Albastru”.

Împreună, ele promiteau ceva extraordinar: „cea mai rapidă mașină de curse care n-a concurat niciodată” era precedată de mitul invincibilității într-o viziune a unui viitor care nu s-a mai concretizat – unul în care Coupé-ul Uhlenhaut ar fi fost cea mai bună mașină de anduranță din toate timpurile.

Mercedes-Benz 300 SLR.

Mașina personală a unui vizionar.

Deși nu a participat la curse, 300 SLR Coupé nu a fost condamnată la imobilitate. Dimpotrivă: Uhlenhaut a folosit cea mai rapidă mașină a epocii sale ca vehicul de serviciu. Cu o viteză maximă de 300 km/h, era cu mult înaintea vremii – într-o epocă în care cele mai rapide mașini sport germane abia atingeau 200 km/h. Se spune că Uhlenhaut parcurgea distanța de 220 km între Stuttgart și München într-o oră. (Radarul rutier avea să fie introdus abia în 1959…)

Mercedes-Benz 300 SLR.

Mașină cu o concepție îndrăzneață și construcție ingenioasă

Coupé-ul Uhlenhaut a lăsat o impresie acustică de neuitat chiar și asupra celor care nu apucau să-l vadă bine când trecea în viteză. Sunetul infernal al motorului încă zguduie martorii și astăzi – poate fi auzit la evenimente exclusiviste precum Goodwood sau Pebble Beach. Pornirea mașinii necesită intervenția unui expert specializat Mercedes-Benz Heritage. Uhlenhaut însuși era un talentat pilot și știa cum să atragă atenția asupra creației sale legendare. Datorită lui, Coupé-ul Uhlenhaut a devenit un simbol major al brandului Mercedes-Benz în anii ’50. Pe lângă faptul că îl folosea ca mașină de serviciu, Uhlenhaut făcea și demonstrații publice cu el.

Raportele de montaj, minuțios întocmite, oferă și astăzi o imagine completă. Conform unuia dintre ele, Uhlenhaut a condus „Coupé-ul Roșu” – cunoscut și ca „Numărul 8”, conform șasiului 196.110-00008/55 – pe o autostradă pe 29 noiembrie 1956. L-a însoțit pilotul american Paul O’Shea, care concura mai ales pentru Mercedes. Un alt document notează vizita sa la Ducele de Kent pe 18 iulie 1959. Probabil Ducele a fost „destul de amuzat”.

Mercedes-Benz 300 SLR.

Limitele posibilului tehnologic

Construcția vehiculului este analizată piesă cu piesă. Fiecare componentă stârnește admirația experților, care elogiază „axa spate de vis”, rezultatul unei transpuneri atente a teoriei în practică.

În îmbinarea de către Uhlenhaut a tehnologiei de Formula 1 cu capacitatea de anduranță, experții vedeau o viziune a viitorului auto: „Scopul este atingerea limitelor a ceea ce este tehnologic posibil, ceea ce presupune proiectarea meticuloasă a fiecărui element, utilizarea celor mai potrivite materiale și aplicarea celor mai avansate metode de fabricație – aceasta este construcția auto de cea mai înaltă clasă. Totodată, devine un etalon al cât de departe pot fi împinse mijloacele de transport rutier.”

Mercedes-Benz 300 SLR.

Mașina care sfidează legile fizicii

Astfel, Automobil Revue a dus acest model pe celebrele trecători alpine elvețiene, unde „siguranța în viraje pare să sfideze legile forței centrifuge”, până când aerul devine rar și motorul urlă peste piscuri. La coborâre, frâna internă cu tamburi e pusă la încercare. Dar se subliniază și că această mașină pune la încercare abilitățile șoferului: „300 SLR cere un șofer complet. Sânge rece, reacții rapide, simț pentru mașină, decență și grijă față de mediu, dar și hotărâre, curaj și rezistență.”

La final, testerul este entuziasmat de această mașină de pe altă planetă: „Din propriile mele observații, m-am convins că tehnologia modernă poate satisface cerințele, aparent contradictorii, de viteză maximă și siguranță maximă.”

Astfel, mitul mașinii de curse invincibile prinde contur factual: Coupé-ul Uhlenhaut este mai rapid decât o mașină de Formula 1, fiabil și utilizabil zilnic, funcționând cu benzină standard. Este nimic mai puțin decât hypercarul suprem al secolului XX.

