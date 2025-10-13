Mașină construită de studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca, care funcționează exclusiv cu energie solară. Atinge 70 de kilometri pe oră

Mașină construită de studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca, care funcționează exclusiv cu energie solară. Atinge 70 de kilometri pe oră
Mașina solară construită de studenții din Cluj FOTO Facebook/Solis UTCN

Echipa SOLIS a Universității Tehnice din Cluj-Napoca a câștigat bursa SAB 2025 cu proiectul Hyperion, un vehicul alimentat exclusiv cu energie solară, capabil să ruleze continuu la 70 km/h. Inovația a fost prezentată la Salonul Auto București, unde studenții au demonstrat cum energia verde poate deveni motorul viitorului transportului.

La Salonul Auto București, studenții au prezentat componente din autovehicul, dar și visul de a transforma energia verde în viitorul transportului.

„Funcționează foarte similar cu o mașină electrică clasică. Are și o baterie de capacitate destul de mică. Are un motor electric, iar motorul electric își ia energie din baterie, dar în același timp și din panourile solare. Putem merge, în principiu, până la infinit, menținând viteza de 70 km/h”, a explicat unul dintre studenții care au participat la proiect, arată Antena 3 CNN.

Modelul este cel mai avansat vehicul creat de echipa clujeană. Are șasiu din fibră de carbon, o suprafață solară de 6 m² și un design aerodinamic complet revizuit.

„Am reușit să realizăm primul vehicul în 2021, iar povestea a continuat prin implicarea studenților din Universitatea Tehnică. Inițiativa SOLIS este foarte mult și despre oameni, despre cum putem ajuta tinerii să devină următorii ingineri”, a spus Gabriela Andronache, membră a echipei SOLIS.

Concursul Bursa SAB, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Salonul Auto București, a ajuns anul acesta la cea de-a opta ediție.

