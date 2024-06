Liderul clasamentului brandurilor trece de o bornă astronomică. O tehnologie de ultimă generație propulsează o nouă marcă în top 10

Apple are primul brand care depășește valoarea de o mie de miliarde de dolari FOTO Hepta

Compania de tehnologie Apple Inc are cel mai valoros brand din lume și primul care este evaluat la peste 1.000 de miliarde de dolari, potrivit unul clasament realizat de o firmă britanică de cercetare de piață.

Clasamentul BrandZ din acest an subliniază rezistenţa mărcilor de top, valoarea totală a brandurilor globale din Top 100 revenind pe o creştere de 20%, ajungând la 8.300 miliarde de dolari, aproape de maximumul de 8.700 de miliarde de dolari atins în 2022, conform unui comunicat al Kantar, citat de Agerpres.

Deţinând prima poziţie pentru al treilea an consecutiv, Apple le are alături, în fruntea clasamentului, pe Google, Microsoft şi Amazon, grupul reflectând locul extrem de important pe care îl are tehnologia în viaţa de zi cu zi.

McDonald's îşi păstrează, de asemenea, poziţia în top cinci, succesul său fiind susţinut de inovaţia continuă, inclusiv prin utilizarea inteligenţei artificiale (AI) pentru meniurile dinamice proiectate pe panouri digitale şi pentru predicţia comenzilor, demonstrând modul în care mărcile din sectoarele din afara tehnologiei explorează, de asemenea, inteligenţa artificială pentru a stimula creşterea.

Ilustrând puterea pe care o arată deja AI-ul în viaţa de zi cu zi, NVIDIA urcă 18 locuri până pe locul 6 în clasamentul din 2024, cu o creştere a valorii mărcii de 178%. Facebook revine în Top 10 după o absenţă de un an, în timp ce Oracle intră în Top 10 pentru prima dată.

Alături de NVIDIA şi titanii în materie de AI, Adobe şi AMD, au înregistrat câştiguri impresionante, asigurându-şi un loc în Top 20 branduri în funcţie de creşterea valorii mărcii, crescând faţă de 2023 cu 66% şi, respectiv, 53%. Adăugând şi Instagram, Facebook sau Uber, care au înregistrat şi ele noi creşteri, toate aceste companii evidenţiază modul în care inovaţiile tehnologice pot stimula implicarea consumatorilor şi pot accelera creşterea afacerii.

Pe segmentul de îmbrăcăminte, Nike îşi păstrează poziţia de brand nr.1 în categoria îmbrăcăminte, dar diferenţa sa faţă de concurenţi s-a redus. Cu o creştere de 47%, Zara a devenit marca cu a doua cea mai mare creştere din Top 100 global, urcând 24 de locuri, până pe locul 70. Abordarea inovatoare a Lululemon în ceea ce priveşte athleisure (îmbrăcăminte sport comodă) şi angajamentul său faţă de calitate au adus o creştere de 24% a valorii mărcii, ducând-o pentru prima dată în Top 100 Global.

"Liderul clasamentului brandurilor trece de o bornă astronomică. O tehnologie de ultimă generație propulsează o nouă marcă în top 10"

