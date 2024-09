Guvernul Ciolacu pregătește prima rectificare din acest an. Domenii cheie vor primi bani mai mulți pentru investiții majore

Guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu pregătește prima rectificare bugetară din acest an, având în vedere că s-au încasat cu peste 10 miliarde de lei în plus față de ceea ce era prevăzut. Investițiile vor fi prioritare și la această rectificare bugetară, iar domenii cheie precum sănătatea sau transporturile vor beneficia de alocări bugetare în plus.

Premierul Marcel Ciolacu a analizat, alături de miniștrii de resort, încasările la bugetul de stat și a decis cum vor fi împărțiți banii la prima rectificare bugetară din acest an. Cei mai mulți bani vor merge la sănătate, dar și la educație, transporturi și dezvoltare. Practic, sunt toate domeniile prioritare în care nu doar că s-au făcut investiții masive în acest an, dar au și fost făcute alocări record în bugetul de anul acesta.

Sănătatea și transporturile vor primi bani în plus

La Ministerul Sănătății vor fi alocați cei mai mulți bani - 11,4 miliarde de lei. Din aceștia, o sumă considerabilă va ajunge la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru deconturile medicamentelor, dar și a altor servicii în beneficiul populației.

„Pot să vă spun că se va face o rectificare bugetară, iar cel mai mare beneficiar al acestei rectificări bugetare va fi CNAS ca să aibă suficienţi bani pentru medicamente. Decontează medicamentele compensate şi gratuite, către farmacii, decontează serviciile prestate de diversele categorii pentru furnizori, adică plătesc spitalele pentru servicii, ambulatoriile de specialitate, medicii de familie şi au aceste programe de sănătate, curative, unde trebuie să deconteze toate aceste servicii”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila la Antena 3 CNN.

De asemenea, educația ar urma să primească 6,4 miliarde de lei, în timp ce bugetul Ministerului Transporturilor va fi suplimentat cu 5 miliarde de lei, bani pentru investiții, potrivit unor surse politice. De asemenea, Dezvoltarea va avea un plus de 5 miliarde de lei, pentru investiţii și 3 miliarde vor fi date pentru finanţarea cheltuielilor curente ale primăriilor. În plus, Guvernul Ciolacu aloca bani în plus pentru categoriile vulnerabile, astfel că 400 de milioane vor merge către Direcţiile de asistenţă socială, iar 980 de milioane de lei la însoţitorii persoanelor cu dizabilităţi.

Investiții record în infrastructură

În afară de banii primiți în plus la rectificarea bugetară de 5 miliarde de lei, Ministerul Transporturilor a beneficiat în acest an și de alte alocări suplimentare din fondul de rezervă pentru a continua investițiile în infrastructură.

”Cum era normal, deoarece Ministerul Transporturilor a finalizat banii din PNRR, vom finanța cu încă 570 de milioane de lei în plus pentru a susține finalizarea unor secțiuni de pe Autostrada Moldovei, unde sunt loturi aproape gata. (…) Alocăm finanțare suplimentare și pe Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț și pentru Autostrada Lugoj – Deva, pentru că ritmul de execuție este foarte bun”, a declarat Marcel Ciolacu, în urmă cu o săptămână, la începutul ședinței de Guvern.

Încasări mai mari decât prognoza

Pe primele 6 luni ale acestui an, ANAF a colectat mai mulți bani la bugetul de stat, în creștere cu 33 de miliarde de lei, adică în creștere cu 17%, față de aceeași perioadă a anului trecut, și cu 1,2 miliarde de lei în plus față de prognoza Guvernului.

Și suma colectată din TVA este mai mare cu peste 6,5 miliarde de lei, adică cu 15% mai mult față de aceeași perioadă din 2023. În plus, potrivit unor surse politice, se așteaptă ca în urma amnistiei fiscală, statul să colecteze încă 7,9 miliarde de lei.

