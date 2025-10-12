Explicația deficitului de 9,3% lăsat de Ciolacu: „Știm unde s-a dus”

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 17:37
Marcel Ciolacu, grafic / FOTO: Unsplash.com, captură Digi24 (YouTube), colaj Ziare.com

Fostul premier, Marcel Ciolacu, a lăsat o binecunoscută „moștenire”, un deficit imens, de peste 9%. Și totuși, cum se explică acesta? Politologul Andrei Țăranu a dat răspunsul.

Deficitul uriaș se explică prin faptul că Guvernul PSD+PNL+UDMR într-adevăr a făcut investiții masive, dar pentru că nu și-a respectat angajamentele din PNRR, România nu a mai primit sumele stabilite inițial cu Bruxellesul.

„A fost o perioadă în care guvernul a comunicat foarte prost și economia a fost distribuită foarte ciudat - de exemplu, unde s-a dus acel deficit. Dar știm că s-a dus în dezvoltare, în autostrăzi, însă acei bani, la care sperau guvernanții că vor veni apoi de la Uniunea Europeană, nu au mai venit. Și creșterea pensiilor, tot pe PNRR trebuia să fie, dar nu s-au mai primit banii, pentru că nici reformele nu s-au mai făcut”, a explicat Andrei Țăranu, pentru Ziare.com.

Cum au căzut PSD și PNL pe „tobogan”, din punct de vedere electoral

Declinul PSD și PNL se explică și prin intermediul conflictelor ce au avut protagoniști liderii celor două formațiuni, avertizează profesorul universitar.

„Când dădeau impresia de stabilitate, PSD și PNL s-au luat la ceartă pentru alegerile prezidențiale și apoi, după această ceartă, au intrat pur și simplu cu capul în zid, după anularea alegerilor din 6 decembrie”, a menționat cunoscutul analist politic.

Și bineînțeles, măsurile controversate au propulsat AUR în poziția de lider.

„Atunci când crește economia, când ai o perioadă înfloritoare, crești taxele. Le crești astfel încât să ai bani suficienți la buget, astfel încât atunci când economia începe să scârțâie, tai taxele. Dar la noi, taxele nu au crescut când economia a fost înfloritoare, ci am început să le creștem când economia scârțâie, fix al naibii de prost. Cine face acest lucru? PSD și PNL. PNL, care stă ascuns în spatele lui Bolojan și PSD, care încearcă să spună ceva, dar imediat intervine USR”, a concluzionat Țăranu.

Potrivit afirmațiilor fostului ministru de la Finanțe și documentelor oficiale, Marcel Boloș l-a informat în repetate rânduri pe fostul președinte al PSD în legătură cu problema deficitului. Însă, premierul Ciolacu ar fi ignorat complet.

