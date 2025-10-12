Sute de maghiari vin să muncească într-un oraș România. Chiar și cumpărăturile și le fac în țara noastră. "Salariile din Ungaria sunt mai mici pentru muncile necalificate"

Tot mai mulți unguri din localitățile de frontieră fac naveta zilnic la Oradea, atrași de salariile mai mari, locurile de muncă disponibile și prețurile mai mici, după ce România a aderat la Schengen și a eliminat controalele la graniță.

Peste 400 de navetiști din Ungaria vin zilnic la muncă în Oradea, atrași de parcurile industriale devenite competitive după majorarea salariului minim la 4.050 lei, de naveta de numai 20 de minute, de posibilitatea de a-și folosi nestingheriți limba maternă, dar și de prețurile încă mai mici din supermarketurile și piețele românești, arată Bihoreanul.ro.

De la românii care făceau naveta, la ungurii care vin în România

După ani în care românii din Bihor își căutau case mai ieftine și joburi mai bine plătite în Ungaria, fluxul s-a inversat: tot mai mulți unguri din satele de lângă graniță vin la târgurile de joburi din Oradea și se angajează în fabricile din județ, atrași de salariile mai bune, prețurile mai mici și lipsa barierei lingvistice.

Oficial, nimeni nu știe astăzi câți angajați navetează de o parte și de alta a graniței.

„Cum nu se mai fac controale, nu avem nicio evidență. Sunt însă undeva la o mie de români care merg în Ungaria la muncă”, apreciază Békési Csaba (foto), directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor.

„Raportat la România, salariile din Ungaria sunt mai mici pentru muncile necalificate, dar mai mari pentru cei cu studii superioare. Dacă la noi un inginer tânăr începe cu 1.000 euro, acolo pornește de la 1.500-2.000 euro”, explică directorul AJOFM.

Ani la rând, șomajul din satele de frontieră ungare a fost de peste 10%, iar deși în ultimii ani a mai scăzut, rămâne considerabil mai mare decât în Oradea, spune Dan Octavian, președintele Asociației Firmelor Bihorene.

Locuri de muncă și cumpărături în România

Odată cu aderarea României la Schengen și dispariția controalelor prelungite de la graniță, tot mai mulți maghiari din localitățile de pe frontieră aleg, în premieră, să muncească în Oradea.

„În localitatea de unde vin, nu este de lucru”, spune Andrea Kozma. Femeia lucrează, alături de mai mulți colegi care fac naveta din Ungaria, la firma Valtryp, care pregătește volane pentru giganții auto.

„Avem deja câteva companii unde lucrează oameni din Biharkeresztes. Ca administrație, îi sprijinim: organizăm grupuri pentru toate bursele de locuri de muncă din Oradea”, spune primarul orașului maghiar, Dani Béla Péter.

În septembrie, primarul a condus chiar o delegație de 30 de localnici într-o vizită la fabrica Valtryp din Oradea, care îmbracă volane pentru branduri auto precum Mercedes sau Jaguar. Vizitatorii au plecat impresionați, iar săptămâna aceasta urmează să facă primele formalități de angajare.

Béla Tókos-Fejes, consilier local în Biharkeresztes și orădean mutat acolo de 15 ani, spune că inițiativa este doar începutul. „Am făcut demersuri la Valtryp, unde oamenii au fost primiți foarte bine, la Stihl și la alte companii. Urmează să vedem cum se concretizează, dar sunt optimist”, spune el.

Valeriu Trip, patronul firmei orădene Valtryp, este convins că angajații din Ungaria se vor adapta rapid. „Îi vom ajuta cu toate documentele, le vom asigura transportul și vom organiza munca astfel încât să nu se simtă bariera de limbă”, spune Trip.

Compania are deja angajați veniți din Ungaria care s-au integrat fără probleme. „La început mi-a fost teamă, pentru că nu cunosc limba (n.r. română). Nu știam cum o să mă descurc, dar firma m-a ajutat cu toate actele, la lucru colegii mi-au explicat (n.r. în limba maghiară) ce trebuie făcut și m-am obișnuit repede”, spune Lukáts Erika.

Femeia, care și-a urmat prietenul în Oradea, vine de la 160 kilometri, dintr-o localitate a comitatului Szabolcs-Szatmár-Bereg, așa că locuiește peste săptămână aici. „De unde vin eu nu sunt locuri de muncă. Oamenii se mută către Austria sau chiar în străinătate. Pleacă pentru că nu au de unde alege”, explică Erika.

Colega ei, Andrea Kozma, nu face naveta singură: în fiecare dimineață pleacă din Biharkeresztes împreună cu toată familia. Soțul lucrează la o firmă de confecții metalice din Oradea, iar copiii lor merg la școala Szacsvay Imre, unde predarea se face în limba maghiară. „Anul trecut, stăteam câte 2-3 ore în vamă ca să ajungem acasă. Acum, ajungem în 20 de minute”, povestește Andrea.

A trecut pe la mai multe firme până să ajungă la Valtryp, dar aici spune că s-a acomodat repede. „Ai avantajul că te îndrumă colegii și, dacă muncești mai mult, câștigi mai mult.”

Pe drumul spre casă, familia Kozma oprește la hipermarketurile din Oradea. A devenit rutina lor, căci prețurile sunt cu cel puțin 10% mai mici decât în Ungaria. Diferențele sunt vizibile: pâinea care în Oradea costă 7,5 lei sare la dublu peste graniță, cartofii trec de 5 lei kilogramul, iar carnea tocată e mai scumpă cu cel puțin 1 leu kilogramul. Ce-i drept, inflația tot mai mare din România amenință să șteargă acest avantaj, mai ales că în Ungaria prețurile s-au stabilizat de la începutul anului.

La finalul lunii august, rata șomajului în Bihor era de 2,03%, în ușoară creștere față de luna precedentă (1,98%). În județ erau înregistrați 4.803 șomeri, dintre care aproape 2.800 sunt persoane greu încadrabile, provenind din șomajul rezidual.

În ciuda contextului economic dificil, firmele din județ căutau săptămâna trecută angajați pentru aproximativ 3.000 de locuri de muncă vacante. O parte dintre acestea ar putea fi ocupate de muncitori din localitățile învecinate din Ungaria.

„Aceasta este noua normalitate. Nu mai există frontiere. Oamenii migrează după locurile de muncă mai bine plătite”, spune Békési Csaba, directorul AJOFM Bihor. Totuși, el nu se așteaptă la un exod masiv al forței de muncă din Ungaria spre Bihor: „Vor veni în special angajați pentru muncile executive, de operator și manipulant. Pentru muncile calificate, salariile sunt mai bune spre Vest.”

