The Body Shop Romania anunta deschiderea unui nou magazin si o crestere a vanzarilor online.

Avand in vedere rezultatele pozitive, in aprilie este programata deschiderea unui nou magazin in Palas Iasi, tot sub conceptul de Workshop Experience. Alte deschideri sunt planificate pana la sfarsitul anului.

In pofida reorganizarilor la nivel european, operatiunile francizei din Romania, care consta in doua magazine in AFI Cotroceni si ParkLake Mall, plus operatiunile e-commerce sunt in crestere constanta, pe masura ce brandul isi consolideaza si restabileste pozitia dominanta in piata de retail a cosmeticelor.

Operatiunile The Body Shop in Romania sunt conduse de IQ Verde, noul distribuitor oficial al brandului in Romania, parte din Cosmos Group si este condus de Lefteris Koklas. IQ Verde a devenit noul distribuitor oficial in 2023 si a relansat brandul pe piata din Romania cu planuri de expansiune rapida in retail si prezenta puternica in e-commerce cu acoperire nationala.

"Astazi, continuam sa fim cel mai etic, sustenabil, inclusiv brand si cea mai buna sursa de inspiratie. Magazinele noastre iconice, platformele digitale si canalele sociale de vanzare targetata le ofera oamenilor experiente de retail uimitoare, indiferent de obiceiul de cumparare. The Body Shop este un brand puternic si relevant, cu o mostenire si istorie uriase pentru Romania si vedem un potential extraordinar in cresterea brandului pe piata locala." – spune Lefteris Koklas, General Manager IQ Verde.

In urma relansarii spectaculoase in Romania, IQ Verde a fost numit noul distribuitor oficial pentru Slovenia, iar operatiunile sunt in curs de implementare si acolo, cu noi deschideri de magazine si distributie online.

In vreme ce unele operatiuni din vestul Europei sunt in restructurare, acest fapt nu afecteaza activitatea din Romania. De la preluarea de anul trecut, noul proprietar Aurelius Group, incearca sa reorganizeze modelul de business in cateva tari cheie din Europa, dar acest lucru nu afecteaza francizele internationale ca Romania si Slovenia. Parte din transformarea continua de la The Body Shop, este o re-prioritizare a canalelor de vanzari, cu accent pe pietele in crestere accelerata si o evolutie a modelului go-to-market, cu focus pe produse exceptionale, pe un model operational mai bine targetat.

"De la reintroducerea brandului pe piata anul trecut in august, am observat performanta excelenta a celor doua magazine si vedem rezultate promitatoare pentru magazinul online pe care l-am lansat," adauga Lefteris Koklas, General Manager IQ Verde.

The Body Shop se straduieste sa faca produse de cea mai inalta calitate cu cel mai scazut impact asupra planetei. Acest lucru inseamna folosirea ingredientelor naturale sau de origine naturala cat mai mult posibil. Oamenii au apreciat intotdeauna viziunea The Body Shop. Acum, mai mult decat oricand, pot aprecia ceea ce facem si felul in care lucrăm.

Lumea se afla intr-un moment mai dificil decat oricand si companiile trebuie sa joace un rol in gasirea solutiilor de rezolvare. Asa ca vom continua sa fim in fruntea plutonului ca un business cu scop etic. Cel mai important lucru in abordarea noastra este dialogul cu consumatorii, care duce la o influenta mai ampla si un impact mai puternic. Cu cat crestem mai mult, cu atat putem face o diferenta mai mare. Aceasta este Frumusetea pentru Schimbare.

Despre The Body Shop:

Fondat in 1976 in Brighton, Anglia, de catre Dame Anita Roddick, The Body Shop este un brand global de frumusete, certificat B Corp. The Body Shop cauta sa faca o diferenta pozitiva in lume, oferind produse de ingrijire a pielii, ingrijire corporala, ingrijire a parului si machiaj de inalta calitate, inspirate de natura, produse in mod etic si durabil. Dupa ce a fost pionier in filozofia conform careia afacerile pot fi o forta pozitiva, acest etos este in continuare forta motrice a brandului.

Despre IQ VERDE

IQ VERDE, noul distribuitor The Body Shop in Romania, face parte din Cosmos Group si este condus de managerul Lefteris Koklas.

