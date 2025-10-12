FineStore Virtuții aduce experiența premium și prețurile competitive mai aproape de consumatori (P)

FineStore, unul dintre jucătorii importanți ai pieței de băuturi premium din România, a inaugurat un nou magazin în București! Deschiderea FineStore Virtuții marchează un moment-cheie pentru piața locală de retail în domeniul băuturilor fine. Cu o selecție diversificată și un spațiu de peste 300 de metri pătrați - de aproape trei ori mai mare decât FineStore Băneasa - brandul promite o experiență de shopping premium la prețuri competitive.

FineStore pune preț pe excelență

În noul magazin FineStore, situat pe Șoseaua Virtuții nr. 56E, Sector 6, clienții au la dispoziție o selecție impresionantă, de aproape 3.000 de băuturi din toată lumea, ceea ce face ca acest spațiu să fie un adevărat hub al calității și rafinamentului.

Apreciezi oricând un vin bun sau un whisky de colecție? Ai de unde alege o băutură care să îți răsfețe simțurile după o zi încărcată sau când ai de sărbătorit un succes în afaceri!

Te afli în căutarea unor idei de cadouri corporate de impact? În portofoliul de produse de la FineStore Virtuții găsești toată inspirația de care ai nevoie: șampanie, prosecco, coniac, gin, tequila de la branduri cu tradiție și renume internațional, dar și băuturi rare, în ediții limitate.

Satisfacția clientului e neprețuită pentru FineStore

Cei cu gusturi rafinate vor aprecia oricând băuturi alese de la branduri precum Macallan, Don Papa, Dom Perignon, Hennessy sau Bacardi, ca să dăm doar câteva exemple de mărci de tradiție pe care le regăsești la FineStore Virtuții.

Satisfacția clientului este elementul central al strategiei FineStore, așa că în noul magazin te așteaptă o experiență premium, fără să plătești un leu în plus. Prețurile sunt la fel de bune ca pe site, o garanție a competitivității într-o piață în care consumatorii sunt tot mai atenți la raportul calitate-preț.

În plus, vizitatorii pot beneficia de consultanță de specialitate și de o atmosferă prietenoasă, ceea ce transformă o simplă sesiune de shopping într-o experiență memorabilă. Recomandările experților FineStore și, mai ales, posibilitatea de a testa produsele înainte de a le cumpăra îți pot redefini preferințele și setează, cu siguranță, un nou standard în retailul de băuturi alcoolice.

FineStore Virtuții este deschis zilnic, între 10:00 și 22:00, ceea ce permite vizitarea în orice moment, indiferent de programul de lucru. Dacă vii cu mașina, există o parcare dedicată clienților, iar stația de metrou se află la doar 10 minute de mers pe jos. Această combinație de accesibilitate și confort face din noul magazin FineStore din București un reper urban pentru cei care apreciază calitatea și eficiența.

Dacă vrei să descoperi cum arată retailul premium autentic, hai la FineStore Virtuții să te convingi personal că acum chiar există un magazin care reușește să îmbine rafinamentul unei selecții impresionante de băuturi cu prețuri competitive!

