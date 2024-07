Ne "paste" cea mai mare criza din zootehnie de dupa 1989

Presedintele Agrostar, Niculae Stefan, a declarat miercuri ca daca nu vor fi acordate subventiile pe cap de animal pentru ovine si caprine pana la 31 decembrie, circa 6,5 milioane de capete vor fi sacrificate, Romania urmand sa treaca prin cea mai mare criza din sectorul zootehnic dupa 1989.

"6,5 milioane de capete vor fi sacrificate daca nu se vor acorda subventiile, pentru ca acesti bani rezolva problema furajarii animalelor in perioada de iarna. Deci daca banii nu vor veni pana la 31 decembrie, vom avea cea mai mare criza din sectorul zootehnic dupa 1989", a spus Niculae Stefan.

Presedintele Agrostar a spus ca 90% dintre fermierii isi vor sacrifica animalele, daca nu vor primi banii.

"Cei 44 de lei inseamna foarte putin daca tii cont de cati bani este nevoie pentru a creste un animal un an de zile, dar intr-un an de criza cand pretul laptelui a scazut dramatic, cand pretul lanii aproape ca nu mai exista si cand carnea nu mai are pret, statul ar trebui sa aiba responsabilitatea acestui sector si sa acorde acesti bani", a adaugat ?tefan.

Circa 300 de fermieri au pichetat miercuri sediul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale cerand acordarea subventiei de 44 lei pentru pe cap de animal pentru ovine si caprine. De asemenea, aproximativ 1.000 de crescatori de taurine au protestat in fata sediului Ministerului Finantelor Publice.

Ministrul Radu Berceanu a spus ca in sedinta de Guvern de miercuri, ca o solutie la probleme fermierilor, s-a decis acordarea in mai multe transe a subventiei pe cap de animal pentru ovine si caprine.

Astfel, potrivit lui Berceanu, fermierii vor primi incepand cu zilele urmatoare o transa de 15 lei pentru animal, urmand ca restul sa fie acordat la inceputul anului viitor.

De asemenea, din partea Presedintiei s-a propus acordarea subventiei pe cap de animal din imprumuturi de la banci, fermierii urmand sa suporte dobanda aferenta.

Presedintele Federatiei Agrostar, Niculae Stefan, a declarat ca fermierii nu accepta solutiile propuse de ministrul de resort si de presedintie, joi urmand sa fie luata o decizie la nivelul Federatiei privind continuarea actiunilor de protest.

