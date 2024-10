Uniunea Europeana merge pe mana populismului spre o moarte lenta si dureroasa

Majoritatea statelor din zona euro vor traversa in urmatoarele 12 luni proba de foc a alegerilor interne, care se arata amenintatoare pentru stabilitatea economica si politica din regiune, populistii si extremistii fiind din nou pe cai mari in Europa.

Perspectiva de crestere economica din zona euro este periclitata de priza la public a miscarilor politice eurosceptice, remarca Bloomberg, care atrage atentia si asupra sentimentului de nelinistite transmis in randul investitorilor.

Moda Brexit

Ascensiunea partidelor antisistem pe scena politica din Europa este in masura sa subrezeasca fundamental unele institutii care asigura stabilitatea blocului comunitar.

Daca in Spania sau Italia miscarile populiste se revolta impotriva austeritatii prelungite impusa de guverne, in Franta si Germania mesajul acestora este unul directionat impotriva uniunii monetare in sine.

Pentru economisti, investitori si directori de companii anul ce urmeaza se anunta unul crucial, cu rol hotarator nu doar asupra performantelor economice ale regiunii, ci si pentru intreaga constructie politica a UE, mai ales prin prisma recentului soc inregistrat in Marea Britanie.

Riscuri majore

"La periferia zonei euro, partidele populiste au un mesaj anti-austeritate, dar sunt dispuse sa negocieze mentinerea tarilor in UE si in cadrul uniunii monetare.

Nucleul central este cel in care euroscepticismul este adanc inradacinat si nu ar trebui sa subestimam acest risc", considera Aline Schuilling, economist al ABN Amro Bank Amsterdam.

Alegerile din Germania, Franta, Italia, Olanda si Austria se anunta ca adevarate pericole pentru stabilitatea blocului comunitar si a zonei euro, sondajele de opinie aratand o competitie incinsa intre fortele politice traditionale si noile formatiuni cu mesaj populist.

Dezbaterea politica din Europa este suprasaturata de teme precum criza refugiatilor, cresterea gradului de inegalitate sociala sau amenintarile teroriste, iar personaje-cheie din sistem, precum presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, s-au trezit implicate in aceste dispute.

75% dintre votantii din zona euro sunt asteptati la urne pana la finalul anului viitor, iar competitii electorale precum cele din Franta sau Austria, unde formatiuni de genul Frontului National condus de Marine le Pen, respectiv Partidul Libertatii incearca sa-si consolideze pozitiile, se anunta extrem de incinse.

Pe alte fronturi, caracterizate de formule conservatoare mentinute la guvernare, se opereaza deja discret la modificari ale platformelor electorale folosite pana acum. Un bun exemplu il reprezinta Germania, unde "zbirul" de la Finante al cancelarului Angela Merkel, ministrul Wolfgang Schaeuble, este pe punctul de a face concesii importante in privinta politicii fiscale impuse de Berlin.

Riscuri majore pentru economie

Pentru investitori insa zona euro ramane una caracterizata de riscuri majore, unul dintre cele mai importante, populismul, punandu-si deja pecetea pe evolutia pietelor fianciare din regiune, dupa cum anunta Alessio de Longis, manager al unui portofoliu de investitii de 8 miliarde de dolari pentru Oppenheimer Funds din New York.

Un sondaj derulat de Banca Americii in randul investitorilor arata ca acestia sunt alarmati in special de riscul dezintegrarii Uniunii Europene, in vreme ce firmele americane prezente pe piata din Germania vad in instabilitatea economica din regiune cel mai mare hop care se intrezareste la orizont.

Astfel, investitorii de peste ocean considera ca riscul de instabilitate economica in zona euro se ridica la 80%, in vreme ce ascensiunea partidelor populiste prezinta un pericol evaluat la 70%, urmatoarele provocari existente in peisajul european fiind: lipsa de legitimitate a institutiilor UE (62%), lipsa solutiilor in gestionarea crizei refugiatilor (30%) si insecuritatea in fata atacurilor teroriste (25%).

"Am ajuns in fata unor scenarii pe care nimeni nu le-ar fi considerat posibile in urma cu 6 ani, asa ca de ce sa nu luam in calcul si o miscare antiglobalizare sau reinstaurarea granitelor?

Nu vom asista la o ruptura imediata, ci la o moarte lenta si dureroasa: o serie de legi protectioniste impuse intr-o anumita tara, diverse masuri de control ale capitalului in alta...", crede David Milleker, economist-sef in cadrul Uniunii Fondurilor Private de Investitii din Frankfurt.

