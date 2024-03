Germania: Nu vrem ca ajutorul acordat Spaniei sa ajunga direct la banci

Guvernul german nu doreste ca ajutorul financiar european in valoare de pana la 100 de miliarde de euro oferit Spaniei sa nu mearga direct la bancile din aceasta tara, ci la statul spaniol care trebuie sa-si asume rolul de garant si sa-l inregistreze in conturile sale, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului german de Finante, Marianne Kothe.

In opinia oficialilor germani, fondul permanent de salvare, asa-numitul Mecanism European de Stabilitate (MES), "va putea sa imprumute direct bancile numai dupa ce supravegherea bancara unica la nivelul zonei euro va deveni operationala". Opinia Germaniei este impartasita si de Olanda si Finlanda.

Spania traieste un tsunami economic: Care sunt efectele

Guvernul de la Madrid insista ca imprumutul european sa fie acordat direct bancilor spaniole aflate in dificultate, pentru a evita cresterea si mai mult a datoriei publice a Spaniei si pentru ca nu vrea sa-si asume vreo responsabilitate ce rezulta din garantarea returnarii acestor sume, cum ar fi sa raspunda in cazul in care bancile nu vor plati.

Spania a anuntat, joi, cele mai severe reduceri de cheltuieli bugetare de pana acum, in valoare de 40 de miliarde euro.

Spania anunta cel mai sever program de austeritate

Noile reforme au ca scop convingerea institutiilor internationale si investitorilor ca tara isi respecta angajamentele referitoare la tintele de deficit.

Guvernul spaniol va utiliza pentru prima data fondul de rezerva al sistemului de pensii pentru a asigura platile si a finanta cresterea cu 1% a pensiilor din sistemul public.

Datoria publica a Spaniei a ajuns la un nivel record de 75,9% din PIB in trimestrul al doilea, in urcare de la 72,9% in primele trei luni ale anului.

Datoria publica a Spaniei ajunge la un nou record. Tara nu solicita ajutor financiar

