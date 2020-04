Activitatea economica in zona euro s-a oprit in luna aprilie (Analiza)

Estimarea preliminara a Markit arata ca indicatorul PMI flash composite pentru zona euro a inregistrat o prabusire fara precedent pana 13,5 puncte in aprilie, de la precedentul minim istoric de 29,7 puncte atins in luna martie, aceasta fiind de departe cel mai scazut nivel inregistrat de la debutul publicarii datelor compozite in luna iulie 1998, a explicat Markit. Comparativ, in perioada crizei financiare mondiale, in luna februarie 2009, indicele PMI composite a coborat pana la valoarea de 36,2 puncte.Datele publicate de Markit sunt sub estimarile analistilor intervievati de Reuters, in randul carora chiar si cei mai pesimisti se asteptau la o scadere pana la 18 puncte. Un indice PMI de peste 50 de puncte indica expansiunea economiei, iar sub aceasta valoare reflecta scaderea."Luna aprilie a adus pagube fara precedent pentru economia zonei euro pe fondul masurilor de izolare, la care s-au adaugat prabusirea cererii globale si crize de mana de lucru si intrari", a subliniat Chris Williamson, economist sef la Markit. "Ferocitatea caderii a depasit chiar si ceea ce era considerat drept de neimaginat de majoritatea economistilor", a adaugat Williamson.Toti sub-indicatorii din sondajul Markit au coborat in aprilie sub pragul de 50 de puncte, cea mai grava contractie fiind inregistrata in cazul indicelui care masoara activitatea in sectorul serviciilor din zona euro, care s-a prabusit pana la un minim istoric 11,7 puncte, de la 26,4 puncte in martie. De asemenea, luna aprilie a fost una sumbra si pentru uzinele din zona euro, indicele care masoara activitatea in sectorul manufacturier coborand la un minim istoric de 18,4 puncte de la 38,5 puncte in martie."Avand in vedere aceasta scadere prelungita a cererii, pierderile de locuri de munca ar putea sa se intensifice iar noi ingrijorari vor aparea cu privire la costul economic al tinerii sub control a virusului", a spus Chris Williamson.Analistii de la Markit subliniaza ca prabusirea activitatii economice in zona euro in luna aprilie prefigureaza o contractie a Produsului Intern Brut cu 7,5% in trimestrul al doilea. Un sondaj efectuat de Reuters prognozeaza o contractie de 9,6%.