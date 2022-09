Zero taxe pe salariul minim. Cine face propunerea și ce șanse are. „Creşterea preţurilor îi va afecta foarte mult pe cei cu venituri foarte mici”

Senatoarea USR Anca Dragu a declarat luni, 12 septembrie, ca pledeaza pentru introducerea masurii "Zero taxe pe salariul minim", in contextul unei cresteri de 18% a preturilor pentru produsele alimentare si chiar de peste 30% pentru unele produse de baza.

Intr-o conferinta de presa sustinuta luni, la Palatul Parlamentului, fostul ministru al Finantelor a subliniat ca o astfel de crestere a preturilor ii afecteaza in primul rand pe cei cu venituri foarte mici, in conditiile in care produsele alimentare reprezinta aproximativ 33% din consumul romanilor.

"Nivelul inflatiei a crescut. Avem 15,3% pentru produse alimentare, nealimentare si pentru servicii. Vedem insa cea mai mare crestere la produse alimentare, per total peste 18%. Iar la produsele de baza, respectiv produse de panificatie, ulei, cartofi - avem cresteri de preturi de chiar peste 30%. Stim bine ca produsele alimentare reprezinta cam 33% din consumul romanilor, din tot ce cheltuiesc romanii intr-o luna. Cresterea preturilor la produse alimentare ii va afecta foarte mult in special pe cei cu venituri foarte mici, respectiv cu salarii foarte mici sau cu pensii mici. De aceea suntem foarte dezamagiti lipsa de reactie a guvernului PSD-PNL-UDMR, faptul ca ii tin pe acesti oameni pur si simplu in saracie. Probabil ca este o tactica politica sa ii faca dependenti", a spus Anca Dragu.

Ea a mentionat ca prin aplicarea masurii 'Zero taxe pe salariul minim' o persoana care este platita cu salariul minim ar primi 2.550 de lei, nu 1.524 de lei.

Ea a mentionat ca prin aplicarea masurii 'Zero taxe pe salariul minim' o persoana care este platita cu salariul minim ar primi 2.550 de lei, nu 1.524 de lei.

"Noi am propus de mult, de cativa ani, aceasta masura 'Zero taxe pe salariul minim', care este o masura absolut necesara in acest moment. Astfel, o persoana care este platita la salariul minim, 2.550 de lei salariu brut, cu taxarea de astazi primeste in mana 1.500 si ceva de lei. Daca s-ar aplica aceasta masura, practic persoanele cu salariu minim pe economie ar pleca acasa cu suma integrala: 2.550 de lei. Si tot asa, pentru persoanele cu un salariu de, sa spunem 5.000, ar putea creste venitul net pana undeva la 3.800 de lei, prin aceste masuri pe care noi le tot propunem si trebuie, absolut, sa fie luate in acest moment", a spus Anca Dragu.

