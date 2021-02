Aceasta decizie vine dupa ce s-a constatat ca in piata sunt vouchere inca nefolosite in valoare de 2,4 miliarde de lei.Lista celor mai scandaloase sporuri inventate pentru bugetarii romani: 15% pentru titlul de doctor sau 20% pentru dificultatea misiunii"Pe langa faptul ca sunt vazute ca un spor, nu venit suplimentar, in Romania, astazi, au fost prelungite voucherele de vacanta emise in 2019 si cele din 2020.Dulcele spor salarial din sectorul bugetar. Ce venituri exotice ar urma sa piarda angajatii la stat din 2021Acest lucru inseamna ca in economie sunt in valoare de aproape 2,4 miliarde de lei vouchere de vacanta care nu au fost folosite.Stiti foarte bine, pe de o parte, industria ne spune ca anul trecut a fost inchisa, deci nu puteau sa fie folosite voucherele de vacanta, pe de alta parte, este nevoie, deci le-am dat voie sa fie folosite anul acesta, deja sunt in circulatie, 2,4 miliarde de lei vouchere de vacanta.De aceea, voucherele de vacanta care ar fi trebuit sa fie emise anul acesta vor fi emise anul viitor si avem aceasta economie la buget", a explicat Premierul Citu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria.Premierul a mai precizat ca bugetul urmeaza sa fie pus in dezbatere in aceasta seara sau joi.CITESTE SI:Riscurile pensionarii si cum le previi: Traiesti mai mult decat pensia privataPovestea trista a celui mai vechi roman din paradisul insulelor Canare. "Tata nu mi-a reprosat niciodata ceea ce s-a intamplat"Un procuror de la Sectia Speciala cere renumararea voturilor de la alegerile locale din Sectorul 1, castigate de Clotilde ArmandVioleta Alexandru publica o lista cu peste 50 de sporuri. Bugetari cu spor de consemn la domiciliuCrescuta cu inghetata si nu o suporta pe Simona Halep inca de mica. Povestea Soranei Cirstea, romanca care a socat tenisul mondial cu gesturile sale ...citeste mai departe despre " Ce se intampla cu voucherele de vacanta. Citu: "Cele care trebuiau emise anul acesta vor fi emise in 2022" " pe Ziare.com