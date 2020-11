A fost semnat contractul pentru achizitionarea celor 30 de trenuri destinate metroului din Drumul Taberei. Primele 13 garnituri costa peste 100 de milioane de euro

Primul tren va fi livrat in mai putin de 29 de luni, iar contractul poate fi extins cu optiunea de livrare a inca 17 trenuri, pe baza unei comenzi din partea Metrorex , potrivit Grupului francez Alstom.Magistrala de metrou Drumul Taberei - Eroilor s-a deschis la 15 septembrie, cu cinci ani intarziere fata de termenul stabilit. Inaugurarea oficiala a avut loc in prezenta presedintelui Klaus Iohannis si premierului Ludovic Orban."Companiei Alstom i-a fost atribuit un contract de catre Metrorex SA, operatorul retelei de metrou din Bucuresti, pentru a asigura un total de pana la 30 de trenuri Metropolis pentru noua Magistrala 5, livrate in doua transe. Valoarea contractului pentru primele 13 trenuri este de peste 100 de milioane euro. Acest contract poate fi extins cu optiunea de livrare a inca 17 trenuri, pe baza unei comenzi din partea beneficiarului, valoarea totala a proiectului putand ajunge la 240 de milioane euro", arata Alstom intr-un comunicat.Acesta este primul contract al Alstom pentru material rulant in Romania.Primul tren va fi livrat in mai putin de 29 de luni si va circula pe prima sectiune a Magistralei 5 de metrou, aflata deja in serviciul comercial. Celelalte 12 trenuri ale primului lot vor fi livrate imediat dupa omologarea primei unitati, urmand ca lotul optional de 17 unitati sa fie livrat pe baza unei cereri ferme din partea operatorului bucurestean."Suntem foarte mandri de acest contract, deoarece vom vedea trenuri Alstom pentru prima oara in circulatie in Romania. Competenta de clasa mondiala a Alstom in materie de solutii pentru metrou este apreciata in intreaga lume de peste 30 de ani, iar acum si pasagerii metroului bucurestean vor putea beneficia de ea. Suntem bucurosi sa vedem ca este recunoscuta in Romania si expertiza Alstom in productia de trenuri, nu doar cea de mentenanta a materialului rulant," a declarat Gabriel Stanciu, directorul general al companiei Alstom pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova.Fiecare tren are sase vagoane are 216 locuri intr-o dispunere longitudinala si asigura doua zone speciale de acces destinate pasagerilor cu dizabilitati."Trenurile au o configuratie specifica, personalizata pentru metroul din Bucuresti: caroserie din otel inoxidab ...citeste mai departe despre " A fost semnat contractul pentru achizitionarea celor 30 de trenuri destinate metroului din Drumul Taberei. Primele 13 garnituri costa peste 100 de milioane de euro " pe Ziare.com