Virgil Popescu, ministrul Energiei: "Bugetul pentru 2021 nu este unul de austeritate, dar nici nu multumeste pe toata lumea"

"Cand ai avut un deficit bugetar anul trecut de 9 si ceva la suta si te angajezi ca il reduci si trebuie sa il reduci si sa il duci undeva la 7% este clar ca nu e nici un buget de austeritate, dar nu este nici un buget care sa multumeasca pe toata lumea. Trebuie sa ne incadram in aceste deficite bugetare, in acest 7 si un pic la suta.Evident ca toti ministrii isi doresc pentru ministerul pe care il conduc cat mai multi bani de la buget. Nu se poate acest lucru pentru toata lumea. Este clar ca trebuie sa ajustam din cheltuieli, din cheltuielile structurale ale ministerelor si companiile care sunt ineficiente trebuie restructurate", a explicat ministrul la Digi 24.Referitor la companiile din subordinea ministerului, Virgil Popescu a mentionat ca CE Oltenia este intr-un proces de restructurare inceput de anul trecut, aprobat de Guvern, si se deruleaza negocieri cu Comisia Europeana pentru ajutorul de restructurare.CE Hunedoara "este in procedura pe Ordonanta 60", in reorganizare, iar deciziile le ia administratorul judiciar. ME este in discutii cu acesta pentru divizarea companiei in doua entitati: una, termocentrala de la Mintia, sa se duca la administratia locala si cealalta, termocentrala de la Paroseni, cu mine, sa devina rentabila si sa vina in patrimoniul ministerului.Ministrul a mai subliniat ca pentru Elcen, aflata in reorganizare, se face evaluarea activelor si afacerii si se poarta discutii cu Primaria Capitalei pentru preluare.In ceea ce priveste bugetul Ministerului Energiei, Virgil Popescu a afirmat ca acesta este in jur de un miliard de lei, insa multe programe se fac in afara bugetului de stat.Totodata, programele de investitii ale companiilor se fac din fondul de modernizare, din Planul National de Redresare si Rezilienta, din fondul de tranzitie, din fonduri private ale companiilor, din surse atrase, precum BERD, BEI.In alta ordine de idei, ministrul a afirmat ca anul acesta se va relua procedura de listare a pachetului minoritar de 15% din actiunile Hidroelectrica , care a fost suspendata in 2020."Ea a fost suspendata anul trecut si vrem sa o continuam si sa o finalizam, pentru ca Hidroelectrica este un jucator important pe piata energiei electrice, are